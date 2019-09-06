北韓核彈計畫進行中！　UN制裁委員會曝：寧邊濃縮鈾設施還在轉

▲ 北韓領導人金正恩7月25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

隸屬聯合國安全理事會的北韓制裁委員會5日最新報告指出，儘管北韓2017年中斷核試及洲際彈道飛彈（ICBM）試射，實際上仍不斷改善核彈計畫。平壤當局持續以船舶間的轉運規避制裁，非法走私精煉油和煤炭，同時透過網路對各國金融機構及虛擬貨幣交易所發動攻擊，獲利高達20億美元（約新台幣628億元）。

南韓《韓聯社》指出，北韓制裁委員會專家以自主評價及會員國的報告做為基礎，根據今年2月至8月出的最新資料，評估北韓違反安理會制裁狀況後撰寫此份報告。內文更援引匿名的聯合國會員國說法指出，北韓寧邊的濃縮鈾設施仍在運作中。

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報告提到，寧邊核設施輕水反應爐工程及九龍江疏浚工程都還在進行；放射化學實驗室偶爾也出現活動跡象，但可能是維修工程。另外，平山郡鈾精煉設施及開採場也持續運轉。

然而，此期間寧邊核設施的5兆瓦級核子反應爐並無活動跡象。北韓制裁委員會提到，許多會員國都無法確認該核反應爐所使用的核燃料棒是否被移至核燃料再處理設施。