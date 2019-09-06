航班大亂！機師遲未現身…「專業乘客」自願頂替　乘客歡呼叫好

▲易捷航空（EasyJet）休假機師臨時頂替駕駛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國易捷航空（EasyJet）一架準備從曼徹斯特飛往西班牙的航班，航班延誤需緊急調度機師，預計會延誤將近2個小時。這時一名「專業乘客」自告奮勇，願意代替機師上陣，原來這名乘客剛好是易捷航空的機師，他當天休假準備帶著妻兒去度假，正巧他的基師執照也都帶在身上，在獲得公司允許後，他也成功帶著機上旅客起飛。

布拉德利（Michael Bradley）2日帶著妻兒，準備搭機飛往西班牙阿利坎特（Alicante）度假，沒想到就在過安檢門後，他們得知因為法國空中交管中心系統故障，許多航班延誤或取消，而他們所搭乘的班機也受到影響，航空公司準備調度其他機師前來支援，但必須等待近2個小時。這時，布拉德利決定要自告奮勇，代替機師起飛。

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原來布拉德利也是易捷航空的機師，雖然他當天休假，但隨身都帶著機師執照與證明文件，他打電話給公司後，公司也同意他代替機師駕駛。從機上乘客的影片可以看到，沒有制服可穿的布拉德利，透過廣播系統詢問機上乘客，「如果你們不介意機師穿這樣，那我們現在就出發西班牙吧！」乘客也立刻掌聲歡呼。

易捷航空後續也透過聲明表示，他們會派另外的機組人員負責回程的航班，也非常感謝布拉德利身為公司的一份子，願意在這個時刻挺身而出，「充分展現出我們團隊的承諾與奉獻精神。」