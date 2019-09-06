日宮古島1.8萬戶停電！玲玲颱風明最近南韓　濟州慎防「紀錄性強風」

▲ 玲玲颱風橫掃日本宮古島。（圖／翻攝自推特／IEofgroup）

記者陳宛貞／編譯

2019年第13號颱風玲玲5日接近日本沖繩附近海面後，以秒速逾60公尺的強風橫掃宮古島，截至6日下午還有18920戶停電。停放在停車場的車輛被掀起，路上也全是倒塌的路樹及掉落的招牌，日本政府因此對島上5.5萬餘居民下達避難指令。玲玲目前持續北上，料將逼近南韓濟州島，7日傍晚登陸朝鮮半島，欲前往南韓遊玩的民眾應格外小心。

非常にヤバイ！

ほとんど停電。

被害甚大



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南韓氣象廳6日稍早說明，玲玲2天前以逼近人類步行的緩慢速度經過台灣東方高溫水域，形成威力強大的颱風；當天下午3時中心氣壓為940百帕，且中心附近最大風速高達每秒47公尺，可以輕易掀翻車輛及船隻，或將樹木連根拔起。

南韓氣象廳指出，玲玲今晨7時（台灣時間6時）在沖繩西北方以時速20至30公里速度持續往北，下午3時在濟州島西歸浦南南西方430公里處海上，預料7日凌晨3時會在濟州島西歸浦西南西方150公里處海上，下午3時在首爾西南西方140公里處海上，傍晚5時登陸北韓黃海南道。

濟州島預計6日傍晚會開始受到颱風影響，南部地區為6日晚間，中部地區則是7日早晨。氣象廳已經對全國發布颱風特報，濟州島南部外海的警報也會在今晚9時發布。氣象廳警告，由於玲玲又大又強，海島及西海岸、南海岸將吹起創紀錄的強風，可能造成嚴重災害。

▼ 南韓氣象廳預測玲玲路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）