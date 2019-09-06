韓國女大生跑趴都穿什麼？5款最火的「派對洋裝」出門走跳一定要有

每年暑假都是大學生們跑趴、派對高峰期，周末總忙著和不同的朋友聚會，到處參加音樂祭、表演活動，晚上相約小酌，或是到夜店走跳等等，穿梭在各種大小不同的派對場合之中，對於該怎麼打扮才是既體面有型、時髦有質感，又不至於太過誇張的派對造型呢？跟著韓國大學生這樣穿就對了！

韓國女大生參加派對喜歡用一件洋裝搞定，款式上帶點休閒的可愛又不失正式感，散發女人味的同時也不會過於成熟，可以說是戰無不勝的跑趴戰服。柯夢波丹特別精選了5款韓國女大生今年夏天最喜歡的跑趴洋裝，有可以凸顯身材曲線的性感風，到散發出小清新的碎花風格應有盡有，現在就一起來學韓國女大生跑趴這樣穿吧！

派對洋裝一：韓系抽褶洋裝

스타일난다 STYLENANDA（@stylenanda_korea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 下午 10:15 張貼

今年夏天在韓國非常流行的「抽褶」設計可以達到修身的效果，衣服有彈性，能包覆住妳多餘的贅肉，強調貼身曲線，散發出稍微性感的成熟女人味。

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설쁘 / 언버튼（@mulbada）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 19 日 下午 11:13 張貼

抽褶洋裝能讓妳的上圍變得更豐滿，臀部也能緊緊包覆塑造出誘人曲線，是韓妞最愛的跑趴戰服，保證男人的視線離不開妳！

▲圖／（上）抽褶下襬碎花背心短洋裝，約台幣NT$1,392；（下）抽褶綁帶設計背心洋裝，約台幣NT$1,772

派對洋裝二：細肩帶黑色長洋裝

OFFICIAL STYLENANDA TAIWAN（@stylenanda_tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 2:46 張貼

簡單、優雅的細肩帶黑色洋裝最能襯托出一個女人的氣質，喜歡比較低調、質感路線的女孩穿搭，韓國女大生今年夏天喜歡將洋裝當作外搭的方式，像是這樣用細肩帶黑色長洋裝裡面搭配丹寧褲，顯得帥氣帥氣又知性，跑趴這樣穿給人不造作的好感印象。

설쁘 / 언버튼（@mulbada）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 10 日 上午 9:35 張貼

即使是將細肩帶黑色長洋裝單穿，搭配一雙白色運動鞋或帆布鞋都非常適合。就這樣穿去和朋友參加啤酒節或戶外派對吧！

▲圖／（左）9seed黑色細肩帶洋裝，約台幣NT$4,771，（右）coolchange黑色細肩帶洋裝，約台幣NT$6,219

派對洋裝三：紗質碎花洋裝

Irene Kim 아이린（@ireneisgood）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 13 日 下午 11:08 張貼

碎花的甜美，清爽的紗質布料，加上典雅的剪裁，超級適合夏天穿出門 Party 的啊！難怪連李聖經、IU 都淪陷在碎花洋裝的花花魅力裡，韓國女大生衣櫥裡絕對會有的跑趴花洋裝光看就讓人想戀愛了！

드랑언니_이가현（@derang_onni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 下午 11:45 張貼

碎花洋裝不管是出去玩，又或者參加正式場合，都是懶人展現時尚感的好朋友！不知道穿什麼時，套上就對了～

▲圖／（上）腰綁帶V領碎花短洋裝，約台幣NT$1,613；（下）印花長洋裝，約台幣NT$4,648

派對洋裝四：外搭式長洋裝





這個夏天最受韓國女大生們喜愛的單品非這種外搭式長洋裝莫屬！給人感覺隨性又有質感外，內搭襯衫或高領上衣都非常適合，散發一種與眾不同的時髦品味，撞服機率又低、顯得成熟有女人味！

外搭式長洋裝有許多不同的細節設計，這種腰間有綁帶的款式是今年韓國的大熱款。

▲圖／（上）光澤感排釦細肩帶長洋裝，約台幣NT$2,405；（下）抽褶綁帶設計層次感洋裝，約台幣NT$2,300

派對洋裝五：白色蕾絲洋裝

드랑언니_이가현（@derang_onni）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 25 日 下午 7:19 張貼

如果妳問 10 個男人，9.5 個會告訴妳蕾絲就是他們心中最性感的造型代表！

嬌小身型的女生不妨用白色蕾絲洋裝穿出高級氣場，浪漫的質感，讓穿上它的主人能一秒散發女人味，男人也對妳好感度激增！重點是又不會過度性感，非常適合女大生的青春氣息！

▲圖／（上）側開衩蕾絲雕花透膚長洋裝，約台幣NT$2,341；（下）白色蕾絲拼接雪紡洋裝，約台幣NT$4,648

文／柯夢波丹 圖／IG、STYLENANDA KOREA

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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