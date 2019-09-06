力推「香港人權法案」擬列入美參議院議程　議員不分黨派挺港

▲美國參議院跨黨派議員高度關注香港情勢。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國會下周開議，參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）透過聲明表示，國會恢復工作後，民主黨參議員首要任務就是針對中國在香港的行為採取立法。事實上，先前參議員主要共和黨人也對香港局勢感到擔憂，顯現這個議題不分黨派，這項跨黨派提案則稱為《香港人權與民主法案》。

《路透社》報導，香港特首林鄭月娥已正式撤回《逃犯條例》，不過這只是示威者5項訴求之一。抗議者不滿被逮捕的人數，也對警方行為感到憤怒，要求獨立調查。

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舒默透過聲明表示，香港人民行使自由表達意見以及其他基本的民主權利，美方回應中方對此的行為至關重要，「我們必須採取行動，向習主席表明，美國參議院與香港人民站在一起。」

舒默敦促參議院共和黨多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），將一項跨黨派法案列入議程；法案會要求就華府依據1992年《香港關係法》給香港的特殊待遇，美國政府每年要提供理由。

這項兩黨共同提出的法案稱為《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），由共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員卡定（Ben Cardin）等人共同提出。盧比歐先前在《華盛頓郵報》指出，破壞香港自治權的中國、香港官員，很容易受到制裁。

香港1997年回歸後，批評人士表示，北京違背「一國兩制」下維持香港自治權與自由的承諾。麥康奈本周則表示，如果中國政府採取暴力對付香港的示威者，他會敦促川普使用「強大的行動」，他也將支持通過立法，來加強他1992年發起的《香港關係法》，不過並未提供細節。

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