波特迷必訪！南韓弘大、釜山兩家「哈利波特主題咖啡聽」　英倫魔法場景超好拍

編輯／JJ 圖／翻攝自Twitter@newbbean、@sunday_off、@tomo01060731、@twittkto、@stitch_pololo

嚮往《哈利波特》魔法世界以及懷舊英倫風格的朋友們，到了南韓旅遊絕不能錯過這兩家哈利波特主題咖啡廳！位於首爾弘大附近的「943 KING'S CROSS」與同樣是旅遊熱點的釜山「PO TID」，都能在店中看到許多電影熟悉場景，非常好拍！

＃首爾弘大 943 KING'S CROSS킹스크로스

943 KING'S CROSS外觀圍繞著哈利波特中魔法世界的入口「九又四分之三月台」所設計，整棟都是磚牆，佇立在首爾街道上有些突兀，但是真的很氣派又漂亮！

請繼續往下閱讀...

周邊有許多拍照打卡點，像是可以騎在上面拍照的巨大飛天掃帚，還有可以假裝推著行李穿過磚牆，店內更是有一整面牆的魔杖！

niko.coco.neko（@niko.coco.neko）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 下午 6:04 張貼

店內燈光有些昏暗，營造出一種神祕感，裝潢布置相當用心，大家可以盡情的當個小巫師在裡面拍照，每個小角落都很有FU，餐點上也有一些蛋糕、點心與飲料可選擇，絕對不輸其他網美級咖啡店。

기록（@re._.sz）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 31 日 上午 2:34 張貼

943 KING'S CROSS Cafe&Pub （킹스크로스 카페앤펍）



地址：首爾市麻浦區楊花路16街 24 / 서울시 마포구 양화로16길 24

營業時間：一～四11：30～22：00、五～日9：30～22：00

＃釜山 PO TID포티드

位於釜山的PO TID一直是IG打卡的熱門景點，以哈利波特中斜角巷的「奧利凡德魔杖店」為主題，尤其是店家的門口，隨便拍隨便好看，很有異國風情～

이주선 / 줄라이16（@juseon__2）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 31 日 下午 9:57 張貼

김유리（@yr_98.glass）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 上午 7:56 張貼

咖啡廳內同樣是採用幾盞煤氣燈外型的燈光，有些陰暗、神秘感，店裡位置還算蠻多，可以拍照的角落多到數不清，最適合在這邊待一整個下午。

Az financial / Champ 여지수（@azchamp_jisu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 上午 7:58 張貼

另外，令人眼睛為之一亮的是這個，還記得哈利波特中，從衛斯理家使用呼嚕粉撒在壁爐裡來將人傳送到斜角巷嗎？泛著詭異綠光的壁爐在這也能找到呢！

SeckYoun Ji（@seck.younji）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 下午 8:44 張貼

PO TID （포티드）

營業時間：11：30-22：30

地址： 30, Jungang-daero 680beon-gil, Busanjin-gu, Busan （부산 부산진구 중앙대로680번길 30）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App