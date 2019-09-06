習近平對南海仲裁案決不讓步　杜特蒂：除非開戰否則無解

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）五度出訪中國，首提南海仲裁。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）受中國主席習近平邀請，於上周訪問北京，雙方會面曾討論南海仲裁案結果。杜特蒂出席新聞發布會時表示，當時習近平不願意討論南海問題，指出「大陸對南海擁有歷史權利，不會在這議題讓步。」當時他出於禮貌也沒有再追問下去。

綜合外媒報導，杜特蒂4日出席新聞發布會時，首次鬆口談論與習近平談話內容，他轉述大陸的立場表示，「中國不會讓步，也不願意討論」，因為「南海是屬於中國的」。他當時回應「南海爭議依然是個問題」，並形容就像一隻每天都會疼痛的大拇指，沒想到習近平卻試圖轉移話題，他也沒有在追問下去，因為知道對方正在煩惱香港的事情。

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杜特蒂在記者會上表示，出於禮貌所以未堅持討論此話題，但是對於這樣的回答不滿意，「我會給你空間，因為我考慮到香港的事件帶給你的壓力。」被問到下一步將採取什麼行動時，他說，「當中國說不會讓步後，除了與中國開戰外，你聽說過任何明智的解決方案嗎？」並表示自己只是繼承上一屆政府所遺留下來的問題，不是自己的問題。