不開濾鏡也不怕黑眼圈、瑕疵露餡！盤點4款口碑遮瑕新品

▲想畫出偽素顏，遮瑕膏的運用是關鍵。（圖／翻攝自IG/jupppal）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

悶熱天氣，女孩都希望臉上底妝越薄越好，以免還沒下午就脫妝斑駁，可是太薄的底妝又讓人好沒安全感，一近看瑕疵全都冒出來，這時候你需要一支能完美修飾不卡紋的遮瑕膏。

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▲學會遮瑕技巧，不需要濃厚底妝也能很精緻。

保養要分區，當然遮瑕也要講求分區上妝才能更持妝完美無瑕。黑眼圈建議用遮瑕膏修飾後，使用刷上眼部專用蜜粉，使妝容明亮不暗沉。臉上的法令紋和八字紋，同樣也能以遮瑕解決，先用遮瑕膏塗抹在在意紋路上，再使用蜜粉餅填補表層紋路，幫助長效持妝。

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360度超彈力絨毛刷頭設計，任何角度都能輕鬆帶到！質地透潤不卡粉，保濕遮瑕長達12 小時不掉色脫妝，同時瞬效提亮。

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保養兼遮瑕，且使用竹子的細緻粉末取代滑石粉，能完美修飾瑕疵，不會使肌膚乾澀，擦起來不會卡紋路。

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輕柔遮飾痘痘、暗沉等局部肌膚小瑕疵，實現服貼裸妝感。

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含中度遮瑕力，能立即融入肌膚自然修飾黑眼圈及膚色不均，絲滑的觸感毫無乾紋的疑慮。

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