Dappei／看3位不同身形Youtuber解析穿搭秘訣　大胸部、小個子挑選衣服不踩雷

因為身材不是衣架子而有許多穿搭困擾的女孩們，在買衣服時總是苦於「在架上看起來很好看，穿上身卻變災難」，在店面試穿還可以默默放回原位，但網購可就沒有那麼多回頭的餘地了！

了解自己的身材劣勢以及地雷單品還不夠，想要知道同款衣服穿在和自己有相似身型的人身上會有什麼感覺，可以參考以下這些 YouTuber 的影片或日常穿搭，擁有大胸部、小個子、大骨架等困擾的女生們趕快一起來看吧！

一隻阿圓



一隻阿圓是上圍豐滿的穿搭代表，當季很多流行的款式，在平胸 Model 身上看不出個所以然，可以參考阿圓的頻道，頻道主軸是介紹南韓流行文化，因此穿搭影片也偏向韓風流行風格，除了日常服，也有內衣、泳裝等大胸部女孩們在挑選時會特別慎重的單品。

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▲ 【萬元企劃】下單韓國超紅網拍stylenanda的衣服！實際穿起來真的好看嗎？一隻阿圓（影片來源：YouTube）



Meg Lu

嬌小女孩的穿搭範例不在少數，但若是小個子但又不特別纖細的女孩們，可以參考 Meg 的穿搭，分析與講解的方式很誠實，一系列基本單品生死鬥的主題也非常實用。

▲ Meg一週穿搭日記：美暈涼鞋/超特別包包 ft. CHARLES & KEITH。（影片來源：YouTube）

Meg Lu（@maygobla）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 上午 9:33 張貼

Weartoeatiff

很多 Model 骨架偏大，身材卻都很纖細、骨感，因此撐得起衣服，被稱為衣架子，但大骨架女孩們的困擾就是稍微有點肉就會顯得很粗壯，Weartoeatiff 是對這類型女孩來說很有參考價值的範例，有很多實用的挑選單品技巧！

▲ 穿上立馬-5KG！五款遮小腹/修飾大骨架的洋裝類型淘寶都買得到！（影片來源：YouTube）

Tiffany Chen（@weartoeatiff）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 12:05 張貼

Dappei 結語：

因為各種身形難題而有穿搭困擾的女孩們，不再愁世上沒有誠實的 Model 範本，這三位 YouTuber 分別針對大胸部、小個子、大骨架做了穿搭解說的影片，讓妳更了解自己適合什麼！

文字編輯：zoey

Dappei

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