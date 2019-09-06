Dappei／打造韓妞氣質姐姐LOOK靠「長裙」　3款推薦，優雅加點小心機

衣櫃裡總是備好一系列的裙裝與褲款，希望透過這些單品為每天連結不一樣的穿搭感受，像是牛仔褲給人率性休閒的印象，而裙裝則非常適合傳達優雅的女人氣息，而本季韓妞身上一定都有的3款長裙，結合不同的上衣單品混搭，營造出充滿清新質感的魅力度，想知道有哪些搭配方式嗎？一起來看看吧！

＃碎花裙

細膩碎花為夏日衣著點綴豐富的視覺焦點，利用輕盈雪紡面料的長裙，使裙襬隨著步伐飄逸出仙女姿態，如果擔心表現得太過甜美的話，不妨像韓妞一樣穿搭 Tee 連結微甜的休閒風格吧。

請繼續往下閱讀...

＃牛仔裙



時尚界永恆經典的牛仔長裙，不被季節限制又有百搭好駕馭的優點，讓日常衣著輕鬆打扮出理想樣貌，選擇澎袖剪裁的上衣增加女孩感的年輕氛圍，換上糖果色上衣為整體注入活潑鮮明的造型層次。

＃開衩裙



當想營造出成熟知性的大人味時，推薦可以嘗試看看開衩設計的長裙，不經意露出腿部線條流露出滿分的微性感指數，簡單選搭背心與涼鞋，使穿搭傳達令人過目難忘的時髦品味。

Dappei 結語：

在任何場合皆可穿著的長裙單品，只要擅用不同造型技巧便能創造符合季節的 Look ，而想為每天呈現嶄新風格感受，跟著韓妞從以上 3 款長裙介紹，輕鬆表現出休閒、輕甜與成熟的多變形象吧。

文字編輯：Layla Chen

Dappei

https://dappei.com/