日式簡約機能風！The North FaceＸ倉石一樹「KAZUKI」系列　9／9登陸限定店

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The North Face近期動作頻頻，不但於9月初讓經典的ICON系列回歸，連旗下的支線Urban Exploration（UE）也再度與倉石一樹合作，帶來2019最新秋季「KAZUKI」系列，並且同樣具備城市機能與時尚感。

▲The North Face Urban Exploration 2019秋季「KAZUKI」系列。（圖／品牌提供）

此次的The North Face Urban Exploration 2019秋季「KAZUKI」系列，由日本鬼才設計師倉石一樹打造，而整體的風格採用低調簡約的設計理念，並且還讓防水、防風、透氣等機能和時尚結合，以貫徹The North Face Urban Exploration支線的理念。另外，「KAZUKI」系列首波發售的單品，包括雙面穿的Long Down Jacket、Cargo Hooded Rain Jacket、High Neck Fleece Jacket、Double Cargo Shirt、2款長褲以及T-Shirt。

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▲Long Down Jacket，售價為台幣28,830元。（圖／品牌提供）

▲Long Mountain Parker Raincoat，售價為台幣26,880元。（圖／品牌提供）



▲Cargo Hooded Rain Jacket，售價為台幣17,380元。（圖／品牌提供）



▲Padded Work Jacket，售價為台幣15,380元。（圖／品牌提供）



▲High Neck Fleece Jacket，售價為台幣12,380元。（圖／品牌提供）



▲Double Cargo Shirt，售價為台幣6,380元。（圖／品牌提供）



▲Fleece Knit長褲，售價為台幣8,380元。（圖／品牌提供）



▲Zip-Off City長褲，售價為台幣6,880元。（圖／品牌提供）

▲T-Shirt，售價為台幣3,380元。（圖／品牌提供）

The North Face Urban Exploration 2019秋季「KAZUKI」系列，預計將於9／9正式在台灣The North Face Urban Exploration門市開賣，熱愛倉石一樹設計的朋友，發售當天記得前往購買喔！

▲將於9／9正式在台灣The North Face Urban Exploration門市開賣。（圖／品牌提供）

發售資訊

The North Face Urban Exploration 2019秋季「KAZUKI」系列

日期：9／9

店點：SOGO復興店（台北市大安區忠孝東路三段300號6F）

新光三越信義店A11 UE（台北市信義區松壽路11號3樓A11館）

板橋大遠百UE（新北市板橋區新站路28號8樓）

台茂購物中心UE（桃園市蘆竹區南崁路一段112號1F）

新竹巨城UE（新竹市東區區中央路229號1樓）

台南西門UE（台南市中西區西門路1段658號4樓）

高雄漢神巨蛋UE（高雄市左營區博愛二路777號3樓）

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此外，隨著機能與時尚結合的趨勢，Nike近期也將帶來使用Gore-Tex防水材料的Air Force 1，其中，外觀保留了Air Force 1的經典設計，而材質則以皮革、尼龍為主，並於外側繡上Gore-Tex字樣。目前該鞋款沒有確認的上市時間，只知道將在今年秋季登場，有興趣的朋友可以多多關注Nike官網的消息。

▲Nike Gore-Tex Air Force 1。（圖／翻攝自Sneakernews）