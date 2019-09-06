Dappei／歐美風背心穿搭3種風格參考　細肩超修飾、搭件外套時髦不裸露

夏日來臨短袖短褲開始回歸衣著裡，各式各樣服飾新品讓人迫不及待想打扮嶄新的風格樣貌，此時不妨嘗試看看帶點性感氛圍的造型，像是歐美時尚人士最愛的細肩背心單品，不僅使炎熱的季節展現清爽涼感度之外，結合以下 3 種風格表現，立即營造出令人為之一亮的時髦魅力。

＃針織背心



以平領剪裁的細肩背心，微微露出肩膀與胸部線條使性感度瞬間 +1000 分，貼合的針織款式還能為上半身呈現修飾視覺，不論選擇單穿或者外套疊搭，簡單穿搭牛仔褲便能連結自信大方的歐美風格。

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＃蕾絲背心



輕透感的蕾絲背心利用透視材質，不經意的透出雪白肌膚，提升一股品味十足的衣著質感，如果擔心太裸露的話，推薦混搭棉麻西裝外套、襯衫等，讓你保有魅力指數同時傳達優雅氣質。

＃斜肩背心



除了細肩造型還可以換上斜肩設計的背心，使日常風格打造不一樣的造型感受，而且斜肩剪裁也可使寬肩身材，製造顯瘦纖細的理想比例，讓穿著背心時也不會呈現虎背熊腰的踩雷 Look 。

Dappei 結語：

面對戶外炎熱的高溫氣候，不妨趁著此時偷偷地透過衣著釋放性感氛圍，跟著歐美時尚人士們選搭細肩背心，融入不同的剪裁與搭配方式，為每天表達出與眾不同的造型氣息。

文字編輯：Layla Chen

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