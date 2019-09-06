亮･珠寶／貴族後裔入主Dior 20周年　引領碩大彩寶、輕珠寶風潮

▲Victoire de Castellane擔任Dior珠寶藝術總監20周年。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶與服裝品牌的行銷模式很不同，服裝品牌往往讓設計師站在幕前分享創作，珠寶設計團隊則隱身幕後，除非是個人同名品牌，否則很少設計師站在第一線。唯一例外是Dior 1998年成立的高級珠寶部門，委任Victoire de Castellane 為藝術總監，今年是她入主品牌20周年，她點亮人們對彩寶與奇幻設計的想像，也開啟輕珠寶的流行，與Dior珠寶幾乎畫上等號。

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▲Victoire de Castellane在大秀前為模特兒佩戴珠寶。

巴黎凡登廣場上，百年珠寶世家齊聚，Dior時裝屋想打入講究歷史傳承的高端珠寶圈，的確需要靈魂人物為尚稱年輕的珠寶品牌開創新局，出身法國貴族世家的Victoire de Castellane正是理想的星級設計師，曾在香奈兒（CHANEL）設計服飾珠寶14年的她，過往常光顧古董珠寶店訂製珠寶，但老是找不到心儀的碩大寶石戒指，直到委託一間小工坊打造，開啟了她的珠寶設計奇緣。

▲今年發表的Gem Dior高級珠寶系列是Victoire de Castellane歷來最大規模的作品。

Victoire的時尚品味深受一天換三套服裝配飾的祖母Sylvia Hennessy影響，她表示作品中有許多立體感與不對稱比例的設計，靈感即源自祖母當年佩戴的首飾，因為當時是幼兒的視角，一切都顯得巨大，因此她的珠寶設計也偏愛碩大，例如設計出寶石超過20克拉的雞尾酒戒，她笑稱大家都以為她瘋了，但已成為她的標記。

▲1999年初登場，靈感源自Milly-la-Forêt花園的華麗項鍊。



另一靈感啟發，無疑是Dior先生，他在時裝、生活上的任何小故事，都成為Victoire取材的來源，於是高級訂製服的蕾絲或緞帶細節，抑或Christian Dior於Milly-la-Forêt的花園、奇趣的華麗舞會等都轉化為華美珠寶，有趣的是Dior不特別強調寶石界的「四大天王」鑽石、紅寶石、祖母綠及藍寶石，而讓各式彩色寶石躍為主角，部分作品輔以彩漆工藝，著實繽紛。Victoire招認私心最愛蛋白石，難以抵抗其游彩魅力，曾為此推出一系列作品。

▲運用彩漆、彩寶裝飾的奇幻想像珠寶，於2007年Belladone Island系列珠寶完美呈現。

▲蛋白石是Victoire de Castellane最喜愛的寶石，2017 年發表以蛋白石為主角的Dior et d’Opales 高級珠寶系列。

不僅在高級珠寶走出新局，Victoire的輕珠寶設計也獲得成功，2001年推出細細鍊子點鑽的Mimioui系列，秀氣樣式帶起日常貼身珠寶風潮，4年後發表的Oui 指環點出「我願意」的訊息，至今仍是人氣款；另一高峰是2015年以Dior先生童年居住別墅Granville發想的Rose des Vents羅盤玫瑰系列，帶有幸運之意的圖騰深獲青睞。

▲2001年推出Mimioui 系列（左）開啟輕珠寶市場，2015年Rose des Vents羅盤玫瑰系列又開啟另一波高峰。

入主Dior珠寶部門20周年，Victoire以豐富創作紀念這一刻，不僅翻新熱賣的輕珠寶系列，還發表歷來規模最大的Gem Dior高級珠寶系列，多達99件作品是過去系列的一倍，她分享創握概念說：「就像是將我過往20年的創作系列全數放進搖骰的搖缸，蹦現的是凝結框架與巨大的像素化特寫，最後駐留的是原石般地創作與色彩。」運用各式花式車工寶石錯落、堆疊出立體感，在Dior的珠寶世界，想像力無遠弗屆。

▲入主品牌20年的Gem Dior高級珠寶系列，寶石錯落、堆疊出立體感。