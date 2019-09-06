人夫氣戴綠帽開車撞翻老婆、情夫　法警一查「3個都是現役警員」

記者黃翊婷／綜合報導

法國索恩河畔沙隆（Chalon-sur-Saône）一名46歲的警員不滿妻子外遇，上月28日憤而開車衝撞妻子與情夫，導致兩人腿部受傷，最後被指控企圖謀殺罪。但當地警方進一步調查發現，原來這3人都是現役警員。

綜合法媒報導，涉案的46歲警員疑似是為了報復妻子與情夫，8月28日晚間埋伏在當地一間餐廳的停車場內，見到「目標」兩人開車經過，隨即踩下油門撞上，導致他們腿部受傷。

▲警員夫不滿老婆外遇，氣得開車撞傷她和情夫。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

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該名警員隨後被蒙索萊米訥（Montceau-les-Mines）警方逮捕，並在接受精神鑑定後轉送往醫院接受治療，本月3日則被法官判處暫時拘留，未來還得面臨企圖謀殺罪的官司。

但更讓大家傻眼的是，警方進一步調查3人的背景，這才發現丈夫、妻子以及外遇對象竟然都是現役警員。消息傳開後也在法國網友之間掀起一陣熱烈討論，紛紛在相關新聞底下留言替被戴綠帽的警察丈夫抱不平，「警察也是人，誰能忍受自己的老婆出軌？」、「開車撞人的確有錯，但希望另外兩人也能受到應有的懲罰啊」。

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