曼谷蟬聯9年「亞太區最佳旅遊城市」！台北排名16　旅客平均停留6.6天

▲泰國曼谷大皇宮是國際旅客熱愛的景點之一。（圖／TripAdvisor提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

萬事達卡（Mastercard）公布的「亞太區最佳旅遊都市」（APDI）報告指出，在列入統計的161個亞太城市中，曼谷已經成為最受歡迎的旅遊目的地，其次則依序為新加坡、吉隆坡、東京和首爾。這5個熱門城市在去年吸引超過5分之1（22%）的旅客，並佔所有城市國際旅客收入的4分之1（25.2%），而台北則位居第16名。

據CNBC報導，前4位的熱門都市變化不大，曼谷和新加坡已連續9年穩居一、二名寶座，分別有2280萬及1470萬的國際旅客數，吉隆坡有1380萬人次，東京吸引了1290萬人到訪，唯一在2018年時進入前五的首爾則有1130萬旅客。

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自2009年以來，因中國大陸旅客數增加，帶動亞太區國際旅客增長超過9%。2018年，亞太區有3.422億人來此出差或旅行，遠高於2009年時的1.591億人，而旅遊支出也從1176億美元翻了一倍多，達到2811億美元。曼谷的訪客源主要來自中國大附、日本、韓國、印度及英國。

▲ 2018亞太區最佳旅遊城市排名。（圖／翻攝自萬事達卡官網）



萬事達卡亞太區資訊服務副總Rupert Naylor表示，「自10年前發起這項研究以來，世界經濟、地緣政治、技術和社會環境都發生巨大變化，但有件事始終不變，那便是越來越多人希望探索自己國家以外的世界，排名前20位的國家吸引了近一半（49.8%）的國際旅客，重要的是了解旅客數增加對城市的持續影響，能為政府、店家和全球旅遊業提供更好的資訊和改善方向。」

但熱門度也不見得與旅遊支出多寡成等號。旅客們平均在曼谷停留4.8天，每日平均消費額度卻約只有184美元（約5755新台幣），反觀新加坡，旅客平均停留4.2天，卻每日均消272美元（約8508新台幣）。至於位居16名的台北，2018年時旅客平均停留6.6天，美日均消則為176美元（約5505新台幣）。