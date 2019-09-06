對抗地球暖化有解？　瑞典教授：「吃人肉」減少溫室氣體

- Just när det gäller människokött så finns det enormt många olika tabun.

- Folk i allmänhet är lite lätt konservativa när det gäller att äta saker som de inte är vana vid.



Dumma dumma konservativa, bakåtsträvande människor som vägrar äta upp varandra för att rädda klimatet!!1!! pic.twitter.com/7o79ymMN6E

▲牛羊排放的溫室氣體也是暖化元凶之一，瑞典教授因此主張以人肉取代牛羊。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

全球暖化正一步步影響人類生活。瑞典教授索隆德（Magnus Söderlund）竟在近日語出驚人主張，為了對抗氣候變遷帶導致的未來食物稀缺，應該打破禁忌吃人肉，並提及吃寵物和昆蟲等建議。

據瑞典國營電視台TV4報導，「未來食品展覽會」在本月3日至4日舉辦，參與賓客可以享用非常見肉類及昆蟲食品。而行為學及行銷學教授索隆德則以「你能想像吃人肉嗎？」為題，主張打破禁忌吃人肉，取代排放大量溫室氣體的牛羊。

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▲牛肉是人類攝取蛋白質來源之一。（圖／達志影像／示意圖）



索隆德表示，會認為吃人肉不妥，是因為會先入為主地想到這是個死人，人們普遍認為不能褻瀆屍體，一般人因此容易對不習慣的事保守，不過「人們的抵抗力可以一點一點消除」，因此必須從說服大家品嘗第一口開始，此外他還討論了吃貓狗、昆蟲等其他禁忌。

不過演講中，索隆德詢問聽眾，有多少人願意接受而嘗試吃人肉，只有8%的與會者舉手表示願意嘗試。他表示，「如果是我的話，雖然會有點猶豫，但不得不說……我起碼願意開口嚐嚐看。」

▲ 全球暖化將導致未來食物缺少。（圖／路透社）



不過該場演講並未提及長期同類相食會導致的疾病，1950年代在巴布亞紐幾內亞法雷部落中，有舉行吃下死去親人屍塊的習俗，屍塊包括腦部在內等致病朊毒體含量較高的部分，結果多人感染名為「庫魯病」的退化性人類傳染性海綿狀腦病，該病不可治癒，徵狀為精神分裂、失憶、大笑，且常在大笑中死亡，又被稱為哈哈病，直到停止吃死屍的習俗才逐漸消失。

有媒體認為，索隆德是利用這種荒誕的說法，試圖引起人們對氣候暖化的注意力，並開始思考什麼樣的飲食方式才能永續經營地球生態。不過也有許多網友對此痛斥，並說頭一個該被吃的就是索隆德。

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