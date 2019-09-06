Dappei／「梨型身材」女孩必學4撇步　凸顯細腰、拉寬肩膀用視覺詐騙

文字。 圖片／Dappei

梨型身材是亞洲女性最常見的體型，長時間久坐又少運動，而造成下半身臃腫的狀況。搭編本身也是深受其困擾，明明腰還算細，但下身卻都要挑到大尺碼。不然在穿上褲子的時候，總會遇到卡在臀部，拉不上去的窘境。但屁屁的肉可說是最難瘦的部位了，這種時候就要靠一些小技巧來遮掩，懂得揚長避短，才能在視覺上達到瘦身效果！

首先，當然是要認識自己的身體，很多人都說自己腰細臀部大，就誤認是梨型身材。但其實還忽略掉一個重要的部位，那就是肩膀。梨型身材的肩膀是「窄」的，而沙漏型的則是「寬」的。那梨型身材腰部會比較細的原因，是因為與臀部相較之下而凸顯腰的細。所以記得要去比較肩寬與臀寬，破除這個迷思後，就能比較知道該怎麼穿搭了。

＃一字領

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梨型身材的肩膀比較窄，小於臀寬，所以視覺上就會有屁股大的感覺。而一字領會有放大肩寬的效果，視覺上橫向延伸，讓肩看起來與臀部同寬。另外，同樣會讓肩變寬的細肩背心、削肩背心都是不錯的選擇。

＃上衣紮法

挑選上衣就保持一個原則，就是盡量選擇可以遮到臀部的長度。或是前短後長，以及側邊有做開衩，方便紮進褲頭。然而長版上衣當然不只有全紮或全放的選擇，半紮或是前紮後不紮，都是讓上身造型變多種的方法。另外搭編的小提醒，全紮固然也有型，但是要記得確保你的下身的材質是硬挺的，不顯臀，不然衣服全紮進去反而會顯臀部更寬！

＃Ａ Line

A 字版型的褲子裙子絕對是梨型身材的救星，顯腰細又能遮到大腿的馬鞍肉。但切記，因為版型的關係，在面料上就要選擇比較具有垂墜感跟輕薄的，才不會臀部看起來澎澎的。

＃收腰洋裝

腰細是梨型身材的優點，那優點當然就要展現出來！收腰洋裝就能夠凸顯腰的曲線，不過收腰的位置很重要，高腰是最好的選擇，可以達到 A 字版型穿出來的效果，同時還能拉長整體腿的比例！

Dappei 結語：

梨型身材當然不只是這幾種穿搭法，這只是一些小技巧，要了解自己的身體才是最重要的，才能夠發現自己的優點，然後去展現它！

文字編輯：Fang

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