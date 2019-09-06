LIFE・經典／屋頂有海浪的APPLE最新旗艦店　Foster + Partners征服邁阿密

▲蘋果在邁阿密開幕的最新旗艦店Apple Aventura。（圖／翻攝Foster + Partners官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著A13信義遠百前的蘋果直營旗艦店正式落成，台灣終於有首座專賣店的特色建築，近期位於邁阿密海濱的最新蘋果店「Apple Aventura」亮相，巨大的白色弧形屋頂呈現了海浪意象，跟之前的門店相比多半是原木為主的元素，這間則以混凝土打造，像是白色的浪花一般，是Foster + Partners建築事務所的新作。

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這間英國的Foster + Partners建築師事務所也來頭不小，是由著名建築師諾曼・福斯特創立，他本身曾設計的知名作品包括香港匯豐銀行總行大廈、香港赤臘角機場等，而Foster + Partners本身也參與許多知名建築的設計，包括英國倫敦聖瑪莉艾克斯30號的瑞士再保險公司大樓，建築外觀像根小黃瓜，也成為許多電影取景處，是該城市近期最新的地標。

▲英國倫敦聖瑪莉艾克斯30號。（圖／翻攝維基共用百科）

蘋果旗艦店「Apple Aventura」位於大型購物中心Aventura Mall的側邊翼樓，旁邊就是商場入口，前方的廣場則設有噴泉與藝術雕塑，視野相當開闊，還有花園與戶外桌椅，是一塊悠閒的場域，而旗艦店則在反應佛州特有的海濱氣氛下，以低調卻無法忽視的姿態進駐規劃空間內。

首先最顯眼的屋頂，是由預鑄的混凝土製作而成，象徵邁阿密知名的白色海浪，起伏的拱型屋頂下，可讓人聯想所在城市的航海歷史，巨大的挑高空間設計，讓光影與空氣流動其中，且帶入戶外的廣闊美景。

此外，拱形的天花板功能不僅只在裝飾，它還可以收集雨水，估計每年可回收650,000升的水量，並回收再利用，對節省水資源多一份貢獻，而屋頂向外延伸的設計，也有助於抵擋邁阿密的陽光，保護店內免受太多陽光照射，也能節省空調的使用量。

在店內的天花板則用白色織物覆蓋，創造一個聲音環繞的效果，建築支架也清晰可見，薄鋼柱支撐著特色天花板，讓內部形成一個通透挑高的大空間，階梯座位區面向著一個大螢幕，讓蘋果在此舉辦講堂跟課程，像是電影院般的視野，相信每個人都能好好上課。

科技公司蘋果總讓民眾感覺走在尖端，而該品牌的美學不僅應用在產品上，也延伸至展示的門店內，然而除了要呈現公司風格，與在地結合做出特色也是重點，新穎的建築當然很吸睛，但若能顯示「該店」的獨特之處，則是比好看再多一份「品味」，才能更不一樣。