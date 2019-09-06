高速公路「分隔島」挑戰極限滑板！　玩命男鏡頭前遭快車撞飛下體受創

▲男子在高速公路上挑戰滑板特技，慘被車撞。（圖／翻攝自Instagram／Hallofmeat）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澳良一名玩命男子竟然在馬路分隔島上挑戰極限滑板，結果耍帥耍過了頭，落地時慘遭汽車直接撞飛，危險的過程全被影片給記錄了下來，下體嚴重受傷的他歷經5小時的手術後，仍須再坐至少3個月的輪椅，復健之路遙遙無期。

從事滑板運動的男子伍頓(Phelan Wooten)，上月18日與朋友選擇危險的高速公路分隔島上拍攝特技影片。影片中可看到，伍頓在鏡頭前完美地完成了特技動作，然而就在他成功落地時，下一秒就遭一輛來車高速撞飛。

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嚴重的車禍造成伍頓骨盆和骶骨骨折，為了讓他的情況穩定，醫生耗費了5個小時進行手術，之後還得再坐3個月的輪椅。母親貝爾思(Lorien Bales)在GoFundMe募款網站上表示，「這顯然是一個很巨大的變動，他得學習如何讓自己能輕鬆地坐上輪椅、以及重新走路，在那之前，他需要大量的治療來幫助再次行走」，龐大的醫療費用希望大眾能夠伸出援手。

伍頓的募款目標原本預定為10000美元（約新台幣31.4萬元），結果很快就達標，還募得超過這個數字的10038美元（約新台幣31.5萬元），據了解，恢復情況良好的他，目前已經出院回到家中。

▼車禍所帶來的醫療費用，讓伍頓的家人在網路上為他發起募款。（圖／翻攝自Instagram／Hallofmeat）