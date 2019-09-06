拜登演講到一半「左眼突充血」！　觀眾嚇傻：健康亮紅燈？

▲拜登在演講時左眼突然充血。（圖／翻攝自TWITTER／@americausa1776）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國民主黨總統初選候選人、前副總統拜登（Joe Biden）4日在美國有線電視新聞網（CNN）節目中，左眼突然充血，眼白部分瞬間變紅，讓不少當下正在收看節目的觀眾紛紛擔憂，「拜登的健康是不是亮起紅燈？」

據《路透社》報導， CNN於4日晚間舉辦「市政廳論壇」，拜登以及其他8位民主黨參選人同台，針對氣候危機進行討論。觀眾透露，當時拜登在談論有關化石燃料產業時，回答的內容不僅漫無邊際，甚至不停語無倫次，「接著他的左眼就開始充滿血液。」

請繼續往下閱讀...

Biden’s left eye is totally bloody. pic.twitter.com/3InLWMdfJk

拜登的競選團隊也在事後在Twitter發布推文寫道，「我們不能對這些種族和社會經濟界線不均衡，這樣分配環境壓力的事情視而不見。」不少網友紛紛疑惑推文是否在暗指「拜登充血的眼睛」，大家也開始擔憂，今年已經76歲的拜登健康是不是亮起了紅燈。

WebMD分析指出，導致眼球充血主要可能是由多種事情所引起的，包括打噴嚏、咳嗽、緊張、過度揉搓眼睛、曾經受傷、高血壓以及出血性疾病等等。據悉，拜登曾於2007年出版的《Promises to Keep》一書中，透露自己曾經於1988年進行2次相當危急的「腦動脈瘤手術」。