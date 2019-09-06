伊朗開發離心機加速生產濃縮鈾！　全面解除《核協議》研發限制

▲ 伊朗預計撤銷研發離心機的限制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，政府6日宣布，將採取措施進一步降低2015年簽署《伊朗核協議》時的承諾，以報復華府重啟對德黑蘭的經濟制裁。伊朗當局4日曾表示，將開始研發離心機，以加速提煉可做為發電廠或原子彈燃料的濃縮鈾，但否認將發展核武。

根據半官方的ISNA，外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）指出，外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）致函歐盟政策代表墨格里尼（Federica Mogherini）表示，伊朗已經解除其對核研究及開發活動的所有限制。

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在《伊朗核協議》之下，伊朗僅被允許對離心機進行有限的研究開發，也同意在8年內限制特定的研發活動。但美國總統川普（Donald Trump）2018年宣布退出，稱該協議「不夠好」，並重啟對伊朗的制裁，使該國原油銷售量大減超過80%。

伊朗因此於5月縮減其對核開發的承諾，同時威脅道，除非歐盟成員國採取更多措施保護伊朗不受美國制裁影響，否則將繼續放寬對核開發的限制。身為《伊朗核協議》締約國，英國及法國都公開呼籲伊朗，不要採取任何違反協議的具體行動。

伊朗國家電視台報導，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）將加速核計劃；伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation）7日將公布德黑蘭當局新措施相關細節。伊朗此前表示，仍致力於挽救協議，4日也宣布再給歐盟60天期限。羅哈尼當時表示，如果歐洲大國信守承諾，伊朗的新措施就會在聯合國核機構監督下進行，和平且可逆。