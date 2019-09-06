1030萬人沒飯吃！　北韓竟要聯合國縮減派駐人員：UN援助政治化

▲ 北韓希望聯合國減少派駐人員。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

聯合國長期派國際援助人員駐守北韓，在當地推動必要的食品、營養及衛生工作。但北韓日前致函UN，要求縮減派駐當地的人員數量。UN目前正就此問題與平壤當局對話，希望說服北韓改變心意。

《路透社》4日取得的信函顯示，北韓希望聯合國減少派駐當地國際工作人員的數量，因為聯合國的援助計畫已經因「敵對勢力使聯合國的援助政治化」而失敗。

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UN發言人杜加里克（Stephane Dujarric）5日表示，目前正就削減派駐人員問題與北韓政府進行對話。他強調，「聯合國的行動已經在當地留下足跡；維持目前的活動對確保聯合國持續支援關鍵的糧食安全、水、營養計畫以及資源調度至關重要。」他也提到，UN等國際援助組織2018年向北韓200多萬人提供人道主義援助。

UN指出，北韓有1030萬人急需糧食，幾乎占總人口的1/2，且有多達41%的北韓人營養不良。平壤當局2月也曾宣布，受到乾旱、洪水與國際經濟制裁的影響，北韓2019年面臨糧食短缺，不得不將人民的糧食配給量減半。

《路透社》報導，北韓外務省國際機構局局長金昌民8月21日致函UN派駐當地的高級官員，要求在今年年底前縮減人員。平壤當局希望聯合國開發計劃署（UNDP）人員從6人減到1至2人；世界衛生組織（WHO）自6人減至4人；聯合國兒童基金會（UNICEF）則應從13人減到1至2人，至少砍掉17人。

金昌民指出，一旦北韓與世界糧食計劃署（WFP）針對2019至2021年的計畫達成共識，該機構的人員數量就應依照其所供應的糧食援助量減少；北韓也不需要人道救援協調官。他補充，若有需要，聯合國援助官員隨時可以到訪。