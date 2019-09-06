破世界紀錄…74歲嬤「停經30年」　人工授精剖腹產「雙胞胎」　

記者張方瑀／綜合報導

為了順利懷孕，生下一雙兒女，你願意嘗試到什麼時候呢？印度一名高齡74歲的婦人，6日剖腹產下一對雙胞胎，母女均安，這名婦人也成為全世界最高齡的產婦。原來這名婦人與80歲的丈夫結婚57年以來一直都想要個孩子，直到去年才開始嘗試人工授精，也順利在今年初成功懷孕。

Indian woman, 74, thought to be the world's oldest mother after giving birth to twins following IVF https://t.co/xEpDLgPEOB

綜合外媒報導，現年74歲的曼加亞瑪（Erramatti Mangayamma）和80歲的丈夫結婚57年以來，遲遲沒有辦法懷孕，就在他們決定放棄，且曼加亞瑪也已經過了更年期。結果某天他們發現55歲的鄰居，透過試管成功懷孕後，曼加亞瑪再度燃起了希望，嘗試多年後，終於在今年1月懷上雙胞胎，最後在當地生殖醫學中心剖腹產下一對女嬰，而曼加亞瑪因為年紀過大，手術後先暫時在加護病房休養。

阿哈亞生殖醫學中心（Ahalya IVF clinic）醫師烏瑪珊（Umashankar）表示，當時醫院得知曼加亞瑪想要嘗試人工授精，加上她沒有糖尿病、高血壓病史，所有醫學測試也都證明她有機會懷孕，決定贊助部分費用，替她完成夢想。由於曼加亞瑪已過更年期，所以醫院採用另一人的卵子進行試管，非常幸運的是，曼加亞瑪在第一個經期就成功受孕。

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73-year old Mangayamma gave birth to a pair of twin girls in #Guntur district of #AndhraPradesh. The couple have become parents after waiting for 57 yrs. It was a C-section delivery and the babies are healthy. While the couple is elated and super excited, is it fair on the girls? pic.twitter.com/i5Wt8pgMTq

由於在如此高齡分娩十分罕見，所以醫院要求曼加亞瑪從懷孕開始，就立刻住院以避免任何併發症。而心臟科、胸腔內科、婦科與營養師都全天候待命，最後在預產期內替她剖腹。曼加亞瑪開心地表示，再也沒有人可以取笑她不孕。醫生也說，後續會由母乳銀行提供嬰兒哺乳時期的母乳，讓無法分泌乳汁的曼加亞瑪不用擔心餵養問題。