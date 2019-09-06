謊稱「駐敘利亞美軍」網戀30多女　非洲男3年騙得6595萬

▲薩邦常在IG上分享照片，有時是自拍，有時則是炫富。（圖／翻攝自Instagram／rksmullateam，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐澤西州警方日前對外宣布，35歲的薩邦（Rubbin Sarpong）在網路上聲稱自己是駐紮在敘利亞的美國大兵，並在交友網站上尋找「獵物」，短短3年間就迷倒30多名女性，總計得手210萬美元（約6595萬元新台幣），未來一旦詐欺罪名成立，有可能得面臨20年的牢獄之災。

綜合外媒報導，薩邦是擁有美國居住權的迦納（Ghanaian，非洲西部國家）公民，但他與數名同夥透過交友網站，專門鎖定想要戀愛、毫無戒心的女子，從2016年1月至今一共讓30多名女性受騙上當，還心甘情願匯款讓他「買金條」。

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▲薩邦自稱是美國大兵，還曾PO出與鈔票的自拍照。

警方指出，薩邦擁有多組電子郵件和電話號碼，一開始他自稱是駐紮在敘利亞的美國大兵，並與受害者們「隔空」網戀，等到對方上鉤後，再謊稱需要大筆金錢才能將金條運回美國，短短3年內就用這個手法詐得210萬美元。

其中一名受害女子匯了9萬多美元後驚覺受騙，傷心之餘竟然選擇走上絕路。警方表示，目前已經依詐欺罪逮捕薩邦，未來一旦罪名成立，他可能得面臨最高25萬美元的罰款，以及20年的牢獄之災。

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