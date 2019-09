連遭國會3次打擊　強生怒了「10月31日硬脫歐」：寧願死在溝渠裡

▲英國首相強森(Boris Johnson)日前在下議院暴走罵人「娘娘腔」。(圖/路透)

英國原定10月31日無協議脫歐,但首相強生(Boris Johnson)上週遭到連續2次重擊,不僅國會通過「阻止無協議脫歐」,連強生提出的國會提前選舉也遭到否決。強生週四(5日)再度撂下豪語,寧願「死在溝渠裡」,也絕不延後脫歐。

綜合外電報導,強生在英格蘭北部韋克費德(Wakefield)的一場演說中表示,「我們必須10月31日就脫離歐盟」。當記者問到他能否當場對英國全國百姓承諾,不會前往布魯塞爾要求再次向歐盟要求延後脫歐,說話辛辣的強生表示,「是的,我可以。我寧願死在溝渠裡(I’d rather be dead in a ditch)。」

國會對於硬拖歐的反對立場從前首相梅伊(Theresa May)延續到本屆首相強生。下議院先是以327比299通過法案,阻止10月31日無協議脫歐,對於強生提出提前舉行大選的動議,許多議員更是放棄投票,最後只有298票同意,未達3分之2(434席)的門檻,否決收場。

不僅如此,接下燙手山芋的強生除了面對保守派議員倒戈,還受到胞弟喬.強生(Jo Johnson)以「家庭和國家難以兩全,宣布辭去議員和閣員職務」的打擊。喬.強生5日在推特上表示,「最近幾周,我在家庭忠誠和國家利益間陷入兩難。這是難以解的衝突,是時候把議員和閣員的位子讓給別人。」英國廣播公司(BBC)認為,保守黨才剛有21名議員跑票而元氣大傷,如今又失去喬.強生一席議員。