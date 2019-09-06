颶風多利安吹來940萬元！　衝浪客沙灘驚見黑色「鑽石」：古柯鹼

▲古柯鹼被海浪沖上岸。（圖／翻攝自Twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

大西洋颶風多利安（Dorian）強勢壓境美國東岸，狂暴風雨肆虐南北卡羅萊納州（Carolina），狂風除了將海水吹到岸上，更把市值超過30萬美元（約新台幣937.6萬元）的古柯鹼沖上佛羅里達海岸。案件已交由緝毒局（DEA）和海關部門調查。

綜合外電報導，佛羅里達州墨爾本（Melbourne）市府發言人指出，一名市民趁著颶風帶來高浪，在天堂海灘公園（Paradise Beach Park）衝浪時，在岸上撿到一包「黑色磚塊」，上頭寫著「DIAMANT」，為法文中的「鑽石」之意。由於包裝和字樣都相當可疑，衝浪客便向一名巡警報案。

請繼續往下閱讀...

該名巡警形容黑色磚塊「包裝的手法就像裡面有一公斤的毒品」。毒品送去化驗後已證實是古柯鹼，目前案件已移交給緝毒局調查追蹤。

Weird things wash up on beaches all the time.​ https://t.co/2dl671Uzpn

無獨有偶，部分民眾上週五（8月30日）在距離天堂海灘32公里遠的可可海灘（Cocoa Beach），發現疑似同樣是被海浪沖上岸的毒品；警方獲報抵達現場，從一個旅行袋內翻出15包古柯鹼，每包1公斤，總重15公斤。根據目前一公斤古柯鹼在奧蘭多（Orlando）的價值為2萬到3萬美元（約新台幣10萬元），這批毒品大約值30萬美元。這起案件交由海關及邊境防衛局（CBP）調查。

▼民眾在可可海灘（Cocoa Beach）發現15公斤的古柯鹼。

After devastating the Bahamas #Dorian washes at least 15 bricks of cocaine on to #Florida beaches https://t.co/mKe1wpPP5Q pic.twitter.com/QambYR48c2

多利安強襲美國以前先重創巴哈馬，於1日登陸阿巴科群島（Abaco Island），成為該國歷年紀錄的最強颶風。多利安在巴哈馬上空滯留2天，對當地街道、民房及基礎設施造成破壞，帶走至少20條人命，連大巴哈馬島（Grand Bahama）上唯一的機場也遭摧殘，直到4日才重新開放。

現在多利安正挾帶20英吋（0.5公尺）的降雨逼近，氣象預報員警告洪水將會暴漲；南卡羅來納州已經封閉數十條街道，查爾斯頓（Charleston）市區已有部分淹水。

▼多利安將沿著美國東岸一路往加拿大行進。（圖／翻攝自NHC）

▲▼多利安颶風重創巴哈馬。（圖／達志影像／美聯社）

設置在邁阿密的美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）指出，強度3級的颶風多利安，目前位置在查爾斯頓市東南方80英哩（約129公里）海面上，正以最大持續風速每小時185公里的威力沿東海岸向北行進。

美國當局已經勒令疏散南卡與北卡羅來納州，還有喬治亞州和部分地區的居民。南卡羅來納州緊急應變管理局稍早發布推文指出，已有8萬多戶電力中斷，民眾紛紛擠進州政府設置的22個避難所。