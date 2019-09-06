長知識了！化妝師：妝前乳後別立刻上粉底，降低脫妝率

▲妝前乳和粉底混用，會讓脫妝率大大提升。（圖／翻攝自IG/aoihamada，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

很多女生總是抱怨底妝上不好，但你的打底步驟真的做足了嗎？雖然許多人說化妝少即是多，這句話在底妝方面可被解讀為用量要少、但是步驟得多，想要擁有完美底妝，前置作業千萬不能少。

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開啟「美肌」模式

想要畫好底妝，妝前乳一定不可少，現在的妝前乳越來越聰明，不僅有防曬隔離，更有潤色效果，使後續底妝更持久。也就是利用色彩原理修飾原生肌膚，像是綠色可以遮泛紅、紫色修飾暗沉，而微珠光則提升肌膚亮度。

等30秒後再上粉底

每個人上底妝的方式大不同，雙手、粉底刷，美妝蛋等，但化妝師建議若是追求底妝服貼，雙手會是你最好選擇，藉由手指溫度使妝前乳和肌膚充分融合。這時候請等30秒後，再接著上粉底，若是兩者混合上妝，反而會使底妝不持久。

選擇適合自己的妝前乳

針對自身肌膚需求做選擇，通常飾底乳的質地多為乳狀，挑選重點應該放在功能性，若是油性肌膚則建議挑清爽型，而肌膚偏乾的女生，則該選擇強調保濕力效果的產品。

橘色飾底乳：近來橘色飾底乳很夯，和紫色比起更能自然修飾提亮蠟黃膚色，是日本女生很推崇的萬用色。

綠色飾底乳：夏日因為氣溫升高，肌膚常容易有泛紅困擾，這時候選用綠色去中和紅色，將肌膚底色調勻後，後續遮瑕膏也只要少量使用就好。

粉紅色飾底乳：帶粉的顏色，很適合肌膚沒血色的女生使用，調入粉紅色提升氣色，整個人瞬間小3歲。

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