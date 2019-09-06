曾莞婷想買沒人攔得住！穿PRADA蕾絲洋裝拚董若彤「高雄版」限量衫

▲曾莞婷（左）與董若彤的裙裝各有特色，但撞了鞋。

記者林明瑋 / 高雄報導

PRADA高雄漢神百貨新店開幕，除了鄭秀文兼程來台，曾莞婷、董若彤、周湯豪、李玉璽等人也都到場，曾莞婷的服裝經常合身性感，難得選擇寬鬆洋裝現身，董若彤的服裝更是大有來頭，是PRADA專為高雄漢神店開幕所設計，僅接受訂製，目前全球只有兩件，可見難得之處。

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▲曾莞婷穿蕾絲拼接的洋裝，66,000元。（圖／品牌提供，以下同）

曾莞婷認為身上的洋裝有著柔美與拼接個性的衝突感，「我喜歡PRADA秋冬的元素，感覺是『叛逆的時尚』。」她透露很常失心瘋、無人能阻擋，笑說：「旁邊的人拉不住，而且根本是共犯，他們覺得適合、好看的就會鼓勵我買。」

▲鄭秀文與周湯豪都到高雄為PRADA站台。



▲李玉璽喜歡科學怪人腰包，包28,000元。

周湯豪背著小小的背包出場，他認為造型很重要，這背包更大的特色在於正面看見的背帶，最近走嘻哈風，衣服多半寬大，他笑說：「今天難得穿合身一點，看起來比較瘦。」同為星二代的李玉璽是帥氣軍裝風，他對科學怪人圖案的腰包很有興趣，並表示：「平常喜歡穿運動一點、好伸展一點的。」

名媛董若彤穿的裙裝，乍看與秋冬秀上吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹的洋裝很像，其實兩件是「姊妹款」，並不相同，吉吉穿的是洋裝、董若彤的則是兩件式，而且董若彤這套是PRADA專為漢神店開幕設計的「高雄版」，全球目前只有兩套，想擁有需要訂製，頗具代表性與收藏性。

▲董若彤（上）穿的裙裝是高雄獨家設計，與吉吉哈蒂德在秀上穿的看似相同，其實不一樣。