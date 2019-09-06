尼斯湖水怪之謎解開了？　eDNA分析顯示…可能是條「巨型鰻魚」

▲流傳最廣的「水怪照」攝於1934年，但已被證實為惡作劇。（圖／CFP）



記者王致凱／編譯

分析了在蘇格蘭尼斯湖水域採集到的環境DNA（eDNA）樣本後，研究團隊5日指出，排除湖中有恐龍之類巨大生物的可能性，傳說中的尼斯湖水怪（Loch Ness Monster），有可能是一條體型巨大的鰻魚。

路透社報導，自2018年6月開始，國際科學研究團隊在尼斯湖水域採集「環境DNA」樣本，也就是當生物在環境中活動時，從皮膚、鱗片、羽毛、毛皮或排泄物中留下的微小DNA片段。

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這類研究方法多用於監測海洋中鯨魚或鯊魚的活動。科學家能利用取得的DNA樣本，與數據庫中數十萬種已知生物的DNA序列進行對比，用來鑑定環境中出沒的屬於何種生物。

紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）遺傳學教授格梅爾（Neil Gemmell）表示，尼斯湖中有許多鰻魚出沒，研究團隊幾乎在所有採樣地點都發現鰻魚，因此不排除湖中可能有體型非常巨大的鰻魚。但他同時強調，從現有樣本中無法確定DNA屬於普通大小鰻魚或是巨型鰻魚，「我們還不知道。」

格梅爾說，儘管湖水中存在巨型鰻魚的想法已經流傳數十年，但至今從未有人成功從尼斯湖中捕獲過任何這類巨鰻。

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尼斯湖水怪的傳說其來有自，最早關於水怪的文獻記載，可追溯到西元6世紀的愛爾蘭修士聖高隆（St Columba），據說他曾將一頭「水獸」（water beast）放逐到連接尼斯湖的尼斯河（River Ness）深處。

而尼斯湖水怪最著名的一張照片，則是攝於1934年的「外科醫生照片」（Surgeon's Photograph），顯示似乎有類似恐龍的生物頭頸部從水面下伸出。不過，這張照片已經在1990年代被證實為惡作劇，實際上只不過是放在玩具潛水艇上的怪物模型。

自從英國廣播公司（BBC）於2003年資助科學團隊調查後，科學家們進行無數次大規模搜索，並利用聲納儀器和衛星定位來描繪整個湖區的水文地貌，然而均未能發現「水怪」的蹤影。

2016年間，研究團隊曾在尼斯湖中找到過「水怪」，但實際上，這只不過1970年電影《福爾摩斯的私人生活》（The Private Life of Sherlock Holmes）劇組為拍攝需要而特別製作的電影道具，在將近50年就就已經沉入湖底。

報導提到，格梅爾教授的研究團隊成員來自英國、丹麥、美國、澳洲和法國，為國際科學研究團隊。

▼蘇格蘭尼斯湖自古就有「水怪」傳說。（圖／路透）

