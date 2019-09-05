鴨仔流沙包可愛到翻！　板橋車站「超飽滿」鮮蝦名氣餅限定3天只要15元

▲環球購物中心板橋車站9月與10月都有新餐飲。（圖／環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

最近Global Mall板橋車站真的有點威！不但邀請泰昌餅家獨家進駐，搶先信義區，近期還邀請多間話題餐飲快閃，每次經過板橋車站人氣都很旺，9月份則將開幕排隊話題店「金葉名氣餅」，首賣新菜色鮮蝦名氣餅，裡面至少有3隻蝦不說，開幕前3天還只賣15元！10月則有「点心」正式進駐，鴨仔流沙包看起來超療癒啊！

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車站型商場的Global Mall板橋車站，餐飲既是商機、也是服務，近期引進多間話題知名店家，泰昌餅家台灣首店，主打「港督最愛蛋塔」爆出排隊人龍，還請團購名店「「西螺麻糬大王冰上冰」來快閃，最高紀錄下午4點貨就被搶完。

而先後進駐微風南山與SOGO復興館的「金葉名氣餅」，也將在9／15於Global Mall板橋車站B1正式開幕，主打牛肉炸肉餅，並用百元以下的銅板價受到歡迎，進駐板橋車站也不免俗推出新菜色「鮮蝦名氣餅」，以綜合魚漿與蝦漿為基底，經過雞蛋調味，每個餅內都有3隻蝦，超級飽滿，原價65元，9／15至9／17日優惠價只要15元，每日限量1千份。

此外看準車站的高運輸量，金葉名氣餅將首度於早餐提供日式飯糰，共有6種口味，包含海鮮咖哩、雞肉牛蒡煮、雞肉溏心蛋、鮪魚沙拉、鮭魚肉鬆、鮭魚，單顆售價35元至40元，與紅茶、綠茶的組合價約55元至60元。

新葡苑旗下的港式餐飲「点心」首店，也將在10月進駐板橋車站，除了可吃到燒臘便當，還有豐富的港點包含魚子鮮燒賣、玉米火腿燒賣、甜蜜芝麻球、家鄉咸水餃、金牌蛋塔等。其中可愛造型包子超級吸睛，獨賣的鴨仔流沙包，可愛造型絕對是手機先開動啊！內有黑糖奶皇流沙內餡，爆漿口感加上療癒外觀，打卡是一定要的啦！