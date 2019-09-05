鄭秀文想在靴子裡藏糖果！高雄挺PRADA避談許志安

記者林明瑋 / 高雄報導

PRADA高雄漢神百貨新店開幕，找來鄭秀文站台，早上在機場一身帥氣軍裝，晚上換了蕾絲洋裝吐露女人味。雖然人人想知道她與許志安之間回溫的情形，但一概被擋駕，百變天后專心講服裝，穿的靴子側面有小拉鍊袋裝飾，她笑說：「這用來放糖果吧！」

▲鄭秀文到高雄出席PRADA活動，穿的靴子上有小拉鍊袋，靴60,500元。（圖／品牌提供，以下同）

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鄭秀文的造型功力備受肯定，似乎沒什麼服裝會難倒她，穿上PRADA襯衫外罩蕾絲洋裝，她說：「這風格跟我平常不一樣，挺有新鮮感的，沒想到可以這樣搭配。」她透露從10幾歲就對搭配有很多看法：「我會研究自己的體型適合穿哪一種衣服，也幻想長大會穿什麼衣服，小時候對穿衣的打扮就蠻有幻想的。」

▲鄭秀文飛到台灣時在機場穿得相當帥氣。

如果有人還抓不住風格，不知道該怎麼穿，她給了好建議：「我覺得先要了解一件事，不要被體型侷限。」她認為不同身材有不同的優點，「有些人比較肉肉，肉肉也有穿衣服好看的地方，所以要尊重自己身材，不要害羞去表達你自己。」

▲鄭秀文穿蕾絲洋裝內搭襯衫，洋裝155,000元、襯衫22,500元。（圖／記者林明瑋攝）

她擁有的第一件PRADA單品是淺藍色的短袖T恤，至今仍留著，她笑言對皮革製品尤其沒有抵抗力，指指腳上的靴子笑說：「像黑色的靴子也特別喜歡，會失心瘋、看見就要買，而且排在一起看起來都差不多。」

才剛去歐洲旅遊，放了假心情也輕鬆，已經有10幾年沒到高雄，但此行相當精實，早上抵達、晚上活動結束就回香港，沒時間多逛逛，她說：「剛才吃了雞排覺得好好吃喔，好想帶一些回香港。」

▲PRADA在高雄漢神百貨的新店開幕，內裝摩登雅緻。

PRADA在高雄漢神百貨的女裝專門店開幕，與男裝分據二、三樓，包括服裝、鞋履、配件等，品項齊全，地板以黑白大理石拼出醒目的格紋，搭配粉綠色牆面、墨綠色Aver大理石陳列檯面，摩登典雅，裝潢的概念來自米蘭艾曼紐二世迴廊的PRADA旗艦店，將義大利風華在南台灣呈現，為慶祝新店開幕，並祭出3款手提鍊帶包獨賣，每一款不到5個，相當限量值得收藏。

▲高雄漢神店獨賣的粉、藍手提鍊帶包，各58,500元、尼龍手提鍊帶包38,500元。