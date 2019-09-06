抗敏保養「3不原則」！皮膚科醫師：敏感症狀應立即舒緩

▲越來越多人有肌膚敏感或過敏現象。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)



記者張毓容／綜合報導

根據調查，台灣將近七成女性自認有肌膚敏感問題，而皮膚過敏問題方面，經預估到2050年，過敏機率會上升每2人就有1人。長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，肌膚敏感的狀況任何人都有可能會遇到，如果經常發生肌膚敏感卻未及時舒緩修護或尋求皮膚科醫師協助，在長期反覆發作情況下，可能會變成「長期發炎肌」。

黃醫師進一步指出，每個人每天從家裡外出，會經過許多地方、遇到不同人事物，肌膚就像是每日旅行在充斥許多敏感源的環境裡，如空污、紫外線、不當飲食、工作壓力、錯誤保養及醫美美容等不同威脅。想保護肌膚遠離敏感、過敏威脅，就必須從「3不原則」做好抗敏保養。

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▲肌膚若有過敏或敏感症狀發生，應盡快給予舒緩修護。(圖／翻攝IG@cherie_flavor)



1.不拖延

一旦碰到過敏或敏感症狀發生，切勿拖延，應給予立即的舒緩修護，以免變成『長期發炎肌』，要馬上舒緩保濕，避免敏感惡化。

▲肌膚易敏感的人要慎選保養品，避免含有香精、酒精或成分不明的產品。(圖／翻攝IG@3.48kg)



2.不亂擦

避免使用含香精、酒精成分，成分不明或無臨床實證的成分，以防敏感問題加劇，另外，草本植萃因成分複雜更易引起敏感，也要避免。要選對敏弱肌專用產品，挑選成分安全、極簡並能有效舒緩敏感產品，非所有敏感肌專用產品都含有效舒緩成份，在症狀發生時建議用如神經胜肽、尿囊素等含舒緩成分的保濕產品，能減少肌膚刺激與敏感。

3.不鬆懈

應早晚強化且隨時補充抗敏防禦力，並持續使用溫和有效保養，維持穩定敏弱肌膚況，更要注意的是，千萬別因為穩定後又用回具刺激性產品而反覆發作，使肌膚敏感問題每況愈下。

除了做好以上「3不原則」，養成良好生活習慣，且為避免髮絲沾染敏感因子接觸臉部肌膚，要作好每日臉部及頭髮清潔；外出時，需隨時留意肌膚狀況，盡可能遠離敏感元，並補充抗敏防護。如遇肌膚敏感不適，使用立即修護及舒緩水感噴霧保養品，緩解不適，避免敏感範圍及病灶擴大惡化，肌膚敏感問題嚴重時應盡快就醫。

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