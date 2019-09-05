台北101錶展秀6億珠寶　「移動豪宅」53.44克拉藍寶石戒指現身

▲2019年台北101珠寶腕錶大賞World Masterpiece走秀奢華。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

既是台灣地標，也是精品店齊聚的台北101，邁入第7年的奢華派對「珠寶腕錶大賞」，今年改名World Masterpiece，今（9／5）與館內周年慶同時登場，邀請眾多高顏值模特兒，穿戴總值達6億元的珠寶或腕錶走秀，氣勢驚人，其中伯爵（PIAGET）也在會場展出一只53.44克拉的緬甸藍寶石戒指，價值近2.6億元全場最貴，等同一棟豪宅。

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▲PIAGET Sunlight Journey頂級珠寶系列緬甸藍寶石戒指，價值2億5650萬元。

今年共有12品牌參展，包括寶璣（Breguet）、寶格麗（Bvlgari）、蕭邦（Chopard）、宇舶錶（Hublot）、浪琴（Longines）、MIKOMOTO、沛納海（Panerai）、伯爵（Piaget）、雷達錶（RADO）、羅杰彼杜（Roger Dubuis） 、天梭（Tissot）與江詩丹頓（Vacheron Constantin），並打造6個主題展區讓參觀民眾體驗。

▲6大展區各有主題。

除了伯爵的藍寶石戒指蔚為話題之外，同牌的Altiplano終極概念腕錶，整體厚度僅2mm，跟10元銅板差不多，是世上最纖薄的手動上鍊腕錶，可讓錶迷能近距離鑑賞，還有羅杰杜彼使用碳纖維材質打造的「Excalibur Spider Carbon3碳纖維超級腕錶」，從錶殼、錶鏈到機芯均是複層碳纖維製成，總重量僅81克，售價突破800萬元。

▲Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕錶，售價8,775,000元。

▲Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，價格店洽。

本次除了特殊錶款可供鑑賞之外，也強調體驗元素，台北101與全球最大鐘錶集團Swatch Group，首次進駐「鐘錶體驗工坊」，開放4歲至80歲的鐘錶愛好者，上網預約報名並繳交1,000元報名費，即可親身體驗腕表機芯組裝、拆裝矽游絲機芯、快速拆換錶帶等專業課程。

▲台灣僅有一間的鐘錶體驗工坊。

適逢World Masterpiece與周年慶重疊，期間針對台北101聯名卡卡友，除了即起到年底的全館消費2%回饋之外，周年慶期間還推出「滿額禮」抵用券與點數，當日累積消費滿200萬元，再加贈4萬元抵用券。