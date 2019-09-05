王心凌、楊丞琳閨密好默契　都愛LV小包

▲王心凌在清邁旅行時，背LV經典小帽箱很俏麗。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

王心凌5日度過34歲生日，好友楊丞琳日前提前為她暖壽，兩人不僅交情好，連時尚眼光都很雷同，近期不約而同背上LV（Louis Vuitton，路易威登）的小包，王心凌背經典帽盒輪廓的包款，楊丞琳則背最新的Multi Pochette Accessoires包，雙姝均展現俏麗的一面。

請繼續往下閱讀...

▲楊丞琳（左一）日前提早為王心凌慶祝生日。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

生日前王心凌到泰國清邁度假，因旅行講求輕便，她背LV經典帽盒重新設計的Petite Boite Chapeau小帽箱手袋，小巧可愛，共有招牌Monogram帆布綴牛皮鑲飾，Reverse Monogram綴黑色小牛皮兩種款式。

▲LV Petite Boite Chapeau經典小帽箱143,000元。（圖／品牌提供）

而與LV合作愉快的楊丞琳，多次參加品牌海外大秀，近期入手最新Multi Pochette Accessoires手提包，此包款重新詮釋Pochette Accessoires 手拿包，推出上方有小圓包的斜背包款，可多變化翻玩，讓楊丞琳忍不住喊喜歡。

▲楊丞琳背LV新款Multi Pochette Accessoires 手提包，51,000元。（圖／品牌提供）