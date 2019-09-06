日本藥妝店賣最好的防曬乳Top 5！防水抗汗高CP　回購率超高

▲防曬是美白、抗老保養最基本也最關鍵的一步。（圖／翻攝IG@1993kg、@dhc_official_jp）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝各品牌官網

防曬的重要，大家都知道，做好防曬就是最便宜又最好的美白、抗老保養，除了用撐傘戴帽來遮擋，防曬乳更是不可少！市面上的防曬百百種，真正好用到大家愛的到底是哪些？日本數據營銷公司True Data Co.就從消費趨勢調查中統計出，當地藥妝店人氣最高、最熱賣的防曬乳Top 5，而且這5款在台灣都買得到，快來看看你用過幾個？

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▲大名鼎鼎的資生堂安耐曬可說是最經典的防曬。



Top 1：資生堂安耐曬金鑽高效防曬露

無人不知、無人不曉的安耐曬，可說是防曬界霸主了！擁有無數好評、熱賣至今依舊深受推崇，其超強防水、抗汗、耐油脂的效果，不論是水上活動或登山、攀岩都不用擔心，加上優良的防禦力和50%嚴選美肌保養成分，從推出至今稱霸無數防曬相關的排行榜。

▲薰衣草漸層色包裝和提亮修飾蠟黃暗沈的紫色飾底質地，都是大受歡迎的原因。



Top 2：曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露（薰衣草紫）

去年一上市就引發討論熱潮熱潮的這款曼秀雷敦防曬飾底凝露，不僅有著夢幻的漸層包裝，連防曬乳本身也帶有淺淺的薰衣草紫色，結合了能提升肌膚透亮感的透明藍調，以及呈現出紅潤感的血色粉紅，擦上高度防曬的同時，還能修飾肌膚的蠟黃暗沉，擦出輕透勻亮感。

▲清爽水感質地，推開就像是保濕精華，保水又不黏膩。



Top 3：曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬露

添加高效玻尿酸、玻尿酸鈉、水解膠原蛋白、氨基酸等4大保濕成分，可幫助肌膚保濕保水，且無添加香料、色素或礦物油，成分溫和且質地清爽水感，推開就像是保濕精華，臉部、身體都可用，耐水耐汗，但不用另外卸妝，只要一般肥皂、洗面乳就能清除，加上大容量的高CP值，在日本回購率超高！

▲左為日本版包裝，右為台灣販售包裝，擦了不會泛白可當妝前乳使用。



Top 4：Biore含水防曬保濕水凝乳

添加玻尿酸保濕成分與綜合柑橘萃取，並運用日本創新水凝UV科技，可同時鎖住水感和防曬有效成分，清爽的水凝乳質地，好推不黏膩是大受歡迎的原因之一，加上「超強汗」科技，即使流汗、碰水也能維持長效防曬，多擦也不會泛白，可當妝前隔離霜使用。

▲可修飾肌膚色調的紫色乳質地狀加上細緻珠光效果，讓肌膚透亮有光澤。



Top 5：高絲SUNCUT 透亮美肌防曬隔離精華

防曬乳、防曬噴霧的SUNCUT曬可皙一直都很受到歡迎，而這一款防曬隔離精華，不僅有著讓女孩瘋狂的可愛包裝，擠出來的色調更是能瞬間修飾肌膚色調的薰衣草紫色，細緻珠光效果可讓肌膚呈現透亮光澤，妝前使用，可先修飾提亮膚色，更能幫助底妝持久服貼。

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