突然之間！會「無預警分手」3大星座　摩羯底線不能踩

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

大多數人都要談個幾段感情，才會找到跟自己最契合、共度一生的伴侶，也因此，幾乎人人都會經歷過「分手」這個過程。有些分手是雙方有共識，心平氣和下say goodbye；但也有些分手來得非常突然，讓人措手不及，完全搞不懂發生了什麼事，像是以下這3個星座就是會突然提分手的代表，如果遇到了記得留意一下。

雙子座

雙子座是12星座中變動最快的星座，要想綁住喜歡新鮮感的他們，其實還滿難的，加上雙子是理智大於感性的星座，不太容易死心踏地的愛上一個人，但他們在談戀愛的時候，還是會努力為另一半製造一些驚喜和浪漫，讓戀愛過程多點特別和豐富感，以迎合他們多變和喜歡新奇的個性。

雖說雙子提分手看似很突然，但其實他們腦海中早就有分手的念頭了，只是還沒到適當時機前，他們都會隱藏的很好，讓你一點都察覺不出來，等到某一天，雙子覺得時間對了或有勇氣了，就會毅然決然提出分手。

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摩羯座

嚴謹務實、平時話不多的摩羯座，忍耐度很高，有耐力也有毅力，所以摩羯座的另一半可能會覺得他們有點悶，又好欺負，可以任意指揮他們、任性妄為，他們都會包容。

但其實摩羯非常很有個人想法和原則的，他們很能忍，但不代表他們會容忍所有事。只要不違背他們的原則，他們確實會一直忍，但一旦你觸碰到了摩羯的底線，他們就會翻臉不認人，說分手就不會回頭，誰都拉不回來。

雙魚座

雖然感情豐富的雙魚座是很需要愛情的星座，但雙魚和雙子一樣，都屬於變動很快的星座，加上容易受他人影響的特質，比較難長久維持一段感情。不過，和雙子不同的是，雙魚雙魚會努力讓自己繼續「愛著」另一半，盡力維持感情，而導致自己過得很痛苦。

一段時間後，等他們覺得自己有努力過了，也不算愧對對方，心裡感到很輕鬆、沒有負擔了，就會很輕易的把分手說出口，因而讓對方毫無心理準備。

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