賈靜雯墨鏡愛牌MYKITA攻台　限定紅色款超喜氣





▲為台灣專賣店開幕推出的限定款墨鏡，18,700元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於2003年的德國柏林眼鏡品牌MYKITA，深耕台灣市場多年後，決定進駐台北Bellavita寶麗廣塲開設亞洲第二家專賣店，今創辦人Moritz Krueger親自來台揭幕，也帶來台北店獨家的限量版鏡框「FELICIA / MYKITA for TAIWAN」，鏡框以閃亮的銅配小紅莓色，同時搭配銀色反光鏡片，呼應專賣店的裝潢色調。

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▲德國眼鏡品牌MYKITA於Bellavita寶麗廣塲開設全台首家專賣店。

MYKITA全台首家專賣店靈感來自傳統的紅磚建築，刻意不做修飾，呈現建築本身的水管、電線、排氣管，只塗上酒紅色，搭配灰色水磨地板，以及不同紅色色調的家具，呈現品牌「現代工廠」的高科技風格美學；另一特色是配有設備齊全的視光中心，提供完整的服務。

▲一家大小都可戴時髦的MYKITA墨鏡。

有別於眾人對德國設計的印象，MYKITA更加前衛、時髦，大膽用色為鏡框添繽紛，或以撞色設計展現獨到美學，女星賈靜雯多次戴其設計亮相。MYKITA也懂得與話題設計師合作打造聯名款，包括Bernhard Willhelm、Maison Margiela等設計師的聯名眼鏡，在台北專門店完整呈現。

▲賈靜雯曾戴過的YOKO淺粉色圓框墨鏡，19,600元。

▲撞色拼接的STUDIO 4鏡框，24,100元。