全軍被殲滅…老媽急撥6通電話問平安　敵軍接起手機「抱歉，你兒子死了」

▲烏克蘭老媽焦急問平安，敵軍接起手機「抱歉，你兒子已經死了」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭內戰（頓巴斯戰爭）持續至今已經5年多，長年的戰事也造成了許多家庭支離破碎。網路上就流傳著一個影片，一名親俄士兵在翻找政府軍士兵屍體時，陣亡士兵的母親突然打電話來，親俄士兵就回應「你是他的母親嗎，真的很抱歉，你的兒子已經死了」，電話另一頭瞬間傳出哽咽的聲音，畫面讓人看了非常不捨。

影片最初是以烏克蘭政府軍為視角，可以身穿雪地迷彩服的士兵正在討論作戰計畫，接著眾人開始行動滲透衝突區的分界要蒐集情報，但不料幾分鐘後拍攝者就遭地雷破片炸傷倒地，其餘的夥伴立刻衝上前將他拖回掩體，過程中他也不停發出痛苦的哀嚎聲。

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▲烏克蘭內戰（頓巴斯戰爭）持續至今已經5年多。(圖／達志影像／美聯社)

下一刻鏡頭轉到親俄士兵的視角，政府軍士兵幾乎全數陣亡，屍體在雪地躺成一片，部份鏡頭也依稀能看見屍體身上的彈孔。親俄士兵開始搜索陣亡者的隨身物品及兵牌，並在一具屍體找到名叫「Alex（亞歷克斯）」的名牌和手機，他就按著名牌上的電話打去，告知陣亡者的隊友說「抱歉，Alex已經戰死了。」

另一畫面讓人看了更加不捨，親俄士兵後來發現Alex的手機響起，電話另一頭傳來女性的聲音，對方表示是手機主人的母親，他只好回應「很抱歉，你的兒子已經陣亡了」。母親聽完後沉默了幾秒，接著才哽咽地問，是否能將兒子的遺體運回去，士兵則答應說「我們在清理遺體了」，不久後就會將屍體運回烏克蘭。

電話掛斷後也可以看見，手機螢幕有6通未接來電，全都是陣亡士兵母親打的，手機桌布還是死者與子女的溫馨合照，只可惜戰爭已經讓雙方天人分隔，親子之監再也沒有見面的機會。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。