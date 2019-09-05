新垣結衣沒崩壞！雪肌精釋出官方照打臉　網：都怪髮型拖垮顏值

▲網友比對照片，直指是燈光、角度和髮型惹的禍。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aragakiyui_fanspage，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前新垣結衣出席高絲代言新品記者會，一張照片引起軒然大波，照片中「老婆」劣化，臉更腫了一大圈，令眾粉絲們心疼不已。今天官方釋出更多照片，照片中的結衣顏值依舊，估計先前照片是燈光惹禍，但也有網友表示，女神真的不適合長黑髮，中分造型整個拖垮顏值。

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▲新垣結衣在場佈中拍照，狀態依然很好。

今年31歲的新垣結衣是日本好感度女星NO.1，可愛療癒的笑容，男女通殺，舉凡她代言的產品，只要廣告一放送，根本就是無敵吸錢機。這回意外在IG上流出的劣化照，著實把人嚇一跳。

▲黑色長髮搭配白色洋裝，網友大呼是沉悶造型。

隨著發售日的接近，高絲雪肌精官方釋出更多「老婆」的現場高清美照，照片中她一如往常，笑容還是超萌，唯獨長黑髮讓網友看不順眼，有網友甚至懷疑，結衣是不是得罪了髮型師。

▲髮型師直指，這種貼頭長黑髮很考驗顏值。

本來就屬於圓臉的她，當天以長直髮現身，中分貼頭的造型十分不討喜，反而更凸顯缺點，以往通常都是棕色髮，這回換上全黑髮色，讓人感到有點沉悶，也難怪讓粉絲大失所望。

▲網友們還是習慣有瀏海的新垣結衣。

不過往好處想，31歲的結衣臉上膠原蛋白依舊滿滿，除了先天好基因，估計代言的保養品也幫了不少忙，畢竟隨著年紀增長，膨膨臉蛋會漸漸流失，目測結衣狀況依然爆好，再蟬聯幾年好感度女星，絕對沒問題！

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