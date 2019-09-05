盤點IU《德魯納酒店》6款話題髮型　韓妞都指定「軟萌胎毛瀏海＋高冷微波捲」

《德魯納酒店》滿月社長IU在劇中的造型，全都造成熱烈討論，而COSMO之前介紹過滿月社長的穿搭、妝容，甚至還有IU為拍攝《德魯納酒店》的時候，所實施的【一天瘦1kg】減肥法，而這次則是要來解析滿月社長IU在《德魯納酒店》的超美髮型，據說在韓國已經是所有韓妞的指定髮型啦～

《德魯納酒店》滿月社長IU的劇中髮型解析

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IU's STAR CANDY || Lee Ji-Eun（@iu_starcandy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 上午 11:29 張貼

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在《德魯納酒店》中 IU 所飾演的「張滿月」是專門招待鬼怪的酒店社長，她高冷、傲嬌、脾氣暴躁，但又帶點可愛溫柔的的多變角色，讓她在劇中的髮型也需常常變換（這樣才能搭配整體造型），到底有那些快點一起來看看

浪漫編髮公主頭

Iu_coups（@iu_coups）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 2 日 上午 4:25 張貼

IU 在《德魯納酒店》中最讓人印象深刻的就是這個髮型啦，優雅又帶點小浪漫，微波的捲度搭上雙邊編髮造型，更顯仙氣

Iu_coups（@iu_coups）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 29 日 上午 5:54 張貼

側邊的編髮有點類似像蜈蚣辮．從頭頂就拉出一小撮髮絲，跟隨著頭型從側邊往下編，用編髮去做出公主頭的層次感．

而頭髮當然也是配合編髮，刻意弄得微捲蓬鬆，女人味狂飆

高冷微波捲

IU's STAR CANDY || Lee Ji-Eun（@iu_starcandy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 下午 4:26 張貼

在《德魯納酒店》中，IU會隨著個性和服裝的不同，調整頭髮的捲度去作出不同強度的氣勢感，像是這造型的頭髮波度，就比較明顯，並將頭髮順往一肩放，去強調滿月社長的霸氣

建議可以使用造型產品，讓頭髮的捲度的層次感出來，但同時頭髮的質感也要夠蓬鬆，才有強勢的高冷感

軟萌胎毛瀏海

胎毛瀏海其實最近一都很熱，而IU則是做了最完美的示範，所謂胎毛瀏海就是髮際線邊上的小碎髮絲，可以修飾臉型和高額頭，讓臉看起來更小

Iu_coups（@iu_coups）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 2:19 張貼

就算綁起俐落的馬尾，只要搭上捲捲的胎毛瀏海是不是瞬間超俏皮，滿月社長在怎麼機車都好可愛啦～建議妳可以利用造型工去具，將胎毛瀏海去作出適合妳臉型的長度和捲度

Iu_coups（@iu_coups）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 3:15 張貼

胎毛瀏海搭配長直髮，在夾上一個bling bling大型髮飾，能修飾胎毛瀏海的可愛，讓髮型加入一絲優雅線條

名媛長直髮

Iu_coups（@iu_coups）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 下午 8:28 張貼

把胎毛瀏海拉直後，就變成旁分的長瀏海，搭上柔順的長髮，有氣質又不會太無聊

或是妳也可以綁成公主頭，插上髮髻也很有復古的感覺，再拉出額邊的髮絲，做出層次感，就不會讓整體顯得太平

將長的瀏海都分向同一邊，用線條感做出造型，再搭配長髮夾將側邊的頭髮縮進耳後，更有一種名媛氣息，另外這樣做頭也會看起來變小喔

除了胎毛瀏海外，再拉出一些兩側的髮絲，去幫低馬尾做出飄逸感，繫上絲巾髮帶，讓髮型更簡約有形

胎毛空氣瀏海

除了胎毛瀏海外，怎麼能少了經典的空氣瀏海呢，而這次IU在《德魯納酒店》中比較特別的是將空氣瀏海加入了胎毛的靈感，這款瀏海不需要那麼的工整，弧度也不須超圓弧，而就是將碎髮絲做出蓬鬆度即可，隨興又可愛

嫩感勾耳短髮

IU在《德魯納酒店》造型百變，怎麼能少了短髮呢！簡單乾淨的內彎勾耳短髮，搭配線條感的微波瀏海是不是嫩的很時髦

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T3卷圓刷

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BABYLISS深度捲髮造型器





BABYLISS旋轉捲髮器

文／柯夢波丹 圖／IG@twiu_uaena、@IU_COUPS、TVN、LOOKFANTASTIC

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