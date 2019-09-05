3歲女罹癌被診斷成便祕　5天後逝去...媽媽心疼抱緊她：輕超多

▲Aoife被多次診斷是「便祕」，事實上是患有癌症。（圖／翻攝自Facebook／Eilish Flanagan）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國的3歲小女孩Aoife Flanagan-Gibb在今（2019）年6月初時，因為時常胃痛而被母親艾莉（Eilish Flanagan）帶去醫院診斷，每次都被認定是「便祕」所引起，且醫生也沒有再仔細檢查了。到了最後，她其實是因為患有生殖細胞癌，可惜一切都太遲了，在得知真相5天後，就在艾利的懷裡死去。

據太陽報、每日鏡報等外媒報導，艾莉表示，她的女兒Aoife因為不同的感染問題而進出醫院，「我在三週內帶她（Aoife）去看醫生11次」，卻只被醫生告知是「患有便秘」。她補充道，「身為母親，我知道還有其他問題」，她提出其它擔憂，表示Aoife明明還有其它部位會疼痛，但醫生卻沒有再多做檢查。

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而後，艾莉卻突然被告知「Aoife患有罕見癌症。」她回應，「濱海紹森德（Southend）醫院在第一晚告訴我，是我沒有正確餵食她（Aoife），或她需要更多運動，但她每天都騎馬。」

艾莉透露，「她（Aoife）很害怕，因為她已經失去了很多的體重，但她仍很有勇氣去與身體奮鬥，她是如此勇敢。」Aoife的肝臟有一個巨大的腫瘤，且阻塞了腸道，她患有生殖細胞癌，而在得到這個診斷後才僅僅5天，就在7月7日時突然去世。

艾莉表示自己很難以置信，因為Aoife的心臟就這樣突然停止了，「我抱著她（Aoife）是因為我知道她身上出了什麼問題，她死在我的懷裡。」現在，她建立了生殖癌細胞慈善機構Aoife's Bubbles，希望能讓大家提高對「生殖細胞癌」的認識，並幫助有類似狀況的家庭。

英國兒童癌症和白血病組（CCLG）指出，英國每年只有不到45名兒童患有惡性生殖細胞腫瘤。據悉，生殖細胞腫瘤好發於性腺，且任何年齡都可能出現，它有分為良性和惡性，良性只要手術切除即可，但惡性的腫瘤則要化療處理。