畫面超驚悚！消防員站路邊聊天　下秒失控車把人撞飛「變成一團」





▲2名消防員被撞飛。（圖／翻攝自Facebook／Oklahoma Highway Patrol）

記者黃心瑀／綜合報導

消防隊員通常都是待在第一線，站在最危險的位置。美國奧克拉荷馬（Oklahoma City）2名消防員日前站在路邊時，一旁的車輛卻突然失控，導致後方的拖車大力的往旁邊甩過去，2人在毫無防備的情況下撞擊，並跌成一團向後翻滾好幾圈，只見最後身穿黃色背心的消防員因為疼痛，跪趴地上無法起身，畫面十分驚人。

根據外媒報導，2名消防員當時站在路邊講話，卻沒想到原本停放在前方的黑色休旅車突然失控，並向後快速移動，而休旅車後方拖著的拖車，則是隨著車子的車輛的移動，向外甩了一大圈之後，朝著消防員的方向大力的撞擊。

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從影片中可以看見，身穿黃色衣服的消防員看見車子之後，試圖要將另一名隊友推開，但是一切發生的太快，兩人最後同時被車子撞飛一段距離後，在後方的草地墜落，而這一切也都被後方車輛的監視器錄下，畫面十分恐怖。

報導中指出，雖然這場意外來的又急又快，不過幸運的是，消防員們事後接受檢查時，兩人都沒有遭受任何嚴重的傷害，只有輕微的瘀傷，被認為是「一場奇蹟」。