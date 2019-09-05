疑拋錨平交道！貨車遭京急線列車「時速120km」急撞　目擊者：房子都震動…

▲京急線列車撞上貨車出軌翻覆，造成1死34傷。（圖／路透，同下）

記者林瑩真／編譯

日本神奈川縣開往橫濱京急線5日上午11時40分發生車禍，撞上一台貨車，造成1死34傷。現在警方調查，現場目擊者表示，貨車疑似是因拋錨卡在平交道上，來不及離開就被列車撞上。

綜合日媒報導，京急線8輛編組的快速特急列車上午才剛行駛過新町站，不久後就撞上平交道鐵路口的一台貨車，列車頭及前3節車廂因此出軌翻覆，車上約500名的乘客連滾帶爬逃下車，包含列車駕駛共有34人受傷，其中一名女性重傷。

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目擊者指出，當時67歲的男子駕駛貨車行經平交道，但卻突然停車，疑似因為拋錨動彈不得，直到柵欄降下也沒能離開，最後附近的商家跟行人皆聽到一聲巨響，列車已經撞上貨車。而男駕駛重傷後不治。

隨後，貨車開始起火燃燒，列車則冒出濃濃黑煙，車上乘客一邊尖叫一邊逃離，甚至有人從列車窗戶跳出來。另一名住戶則說，事發當時連房子都在搖晃，還以為是火災，出去看才發現是嚴重事故，有許多銀色、黑色碎片噴飛。

▲京急線快速特急列車經過此路線時速高達120公里。（圖／路透）

報導指出，京急線的快速特急列車一般行駛到此路線時，時速可高達120公里，恐怕是在高速行駛的情況下直接撞上貨車。

另外，快速特急列車的平交道規則，通常會在列車通過前39秒開始響警報，並放下柵欄，柵欄要花19秒才會放下完畢，柵欄放下後20秒，列車就會通過。