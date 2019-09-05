「館長」金材昱超暖：不好意思，太晚來台灣　挺TIFFANY對生日石很滿意

▲金材昱在布置滿牆Tiffany Blue Box的展間留影。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳雅韻／台北報導

以韓劇《她的私生活》大紅的「獅子館長」南韓男星金材昱，今為Tiffany & Co.於華山1914文化創意園區舉行的「Tiffany美鑽傳奇主題展」揭幕，約500位粉絲們冒著雨只為一睹他的風采，甚至有死忠粉絲清晨5點開始排隊等待，他一出場立刻引來高分貝尖叫聲，他大秀暖男的一面，連說兩次中文「謝謝」感謝粉絲的支持，並表示抱歉，「不好意思，太晚來台灣了」，希望未來以好的作品回報鐵粉。

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▲金材昱在布置滿牆Tiffany Blue Box的展間留影。（圖／記者湯興漢攝）

36歲韓星金材昱有「行走費洛蒙」之稱，首次在台亮相不僅體貼粉絲展現暖男魅力，裝扮也展紳士品味，今穿深墨綠色西裝搭配Tiffany摩根石石上鳥胸針與East West不鏽鋼腕錶、T Square 18K 白金戒指。他透露20幾歲起開始戴飾品，對於Tiffany相當傾心，但當時沒有能力購入，這回與品牌合作，讓他思考可開始收藏第一件Tiffany作品。

▲金材昱參觀鑽石切磨機設備。（圖／記者湯興漢攝）

金材昱自招對鑽石沒有太大研究，但四月出生的他誕生石是鑽石，他覺得很幸運能出生在這麼棒的月份。透過此次Tiffany美鑽傳奇主題展，他立刻吸收豐富鑽石知識，因為共規畫成4大主題、6個展間，讓參觀者了解Tiffany每顆鑽石的旅程，展間陳列切磨鑽石的打磨機、檢視鑽石成色的比色石，並可透過顯微鏡了解鑽石的淨度。

▲粉絲冒雨一睹金材昱風采。（圖／記者湯興漢攝）

此行金材昱在台停留2晚，明日離台，他表示這回造訪台灣在工作中度過，無法到朋友推薦的景點參觀，只能靠美食撫慰，但他期待下回是私人旅行，能深入了解台灣。

▲金材昱展現暖男魅力頻頻向粉絲揮手致意。（圖／記者湯興漢攝）