4歲女用「玩具釣桿」釣起15公斤鯰魚　超強神技媽驕傲：魚比她還重！

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州一名4歲女童日前和家人一同從事釣魚活動時，竟然靠著兒童用的玩具釣竿，成功釣起一條重達33磅（約15公斤）的巨型鯰魚，且該條鯰魚的重量比她體重還重，影片被老爸分享至YouTube上，超猛神技獲得17多萬人次點閱。

4歲女童喬西(Josie)上月28日被父母史帝夫(Steve)和艾希莉(Ashley)，帶著表兄弟們一起到塔茲韋爾郡(Tazewell County)的德拉萬市(Delavan)釣魚。影片中可看到，喬西雙臂上綁著紫紅色浮具，手上拿著兒童用的《冰雪奇緣》釣竿，在父親史帝夫的協助下，小小身軀竟然成功釣起大魚。

大魚好不容易釣上岸後，只見喬西興奮地跳了起來，並不斷表示「我想碰牠」，碰了以後鯰魚的獨特觸感又讓她大喊，「黏呼呼的」，童趣又可愛的表現讓影片在網路上爆紅。母親艾希莉表示，喬西的體重雖然只有30磅（約13.6公斤），卻釣起比她還重的33磅鯰魚，「這條魚比她還重，所以她很緊張，但也很興奮」。

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▼女童竟然釣起比她體重還重的大鯰魚。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）