日光浴遊客前登岸「搬大麻」！　毒販拿槍嗆「小心殺你」....3min內成功走私

▲ 毒品走私集團直接在太陽海岸上2組遊客面前走私大麻。(示意圖/翻攝自Google Map)



實習記者許祐誠/綜合報導

西班牙知名旅遊景點太陽海岸(Costa del Sol)2日發生誇張的毒品走私案,當時毒品走私集團竟然在大白天登上海灘,明目張膽地在遊客眼前走私大麻脂(Cannabis resin),期間還不斷持槍威脅遊客不准報警。結果,集團成功躲過警方耳目,順利在3分鐘內成功走私毒品,誇張過程讓目擊者相當傻眼。

根據Metro News報導,當時毒販從船上搬下裝著大麻脂的袋子時,海灘上有2遊客原本在享受日光浴,卻突然被一名毒犯拿槍指著並用西班牙語警告,「如果你敢報警,小心我會殺了你!」接下來,毒販們便在3分鐘內迅速跑上岸邊接應的汽車後,逕自離開。

▼ 毒販先將白艇停靠在海灘旁,接著開始搬大麻。(圖/翻攝自推特)

當時在附近的遊客見狀後,把過程全都錄下來,其中一名旅客驚呼,「太神奇了,有人在沙灘上曬日光浴,完全沒有警察的跡象。」另一名遊客見毒販們逃跑後,也諷刺地表示,「就是這樣,現在可以開始賺錢了。」(That’s it, now to make money)

針對這起事件,西班牙國家警察發言人於2日證實,調查作業尚在進行中,還沒有逮捕任何人。但因為這起事件發生在距離埃斯特波納(Estepona town)相當近,加上當地深受許多旅客喜愛,因此引發外界的批評。

當地警察工會代表表示,這代表需要更多資源解決毒品走私的問題。由於目前西班牙是由國家警察和國民警衛隊分別監管不同地區,領導警察工會(SUP)負責安達盧西亞區的秘書長凡倫斯亞(Marilo Valencia)也認為,從中可見西班牙建立統一的國家警察部隊的必要性。

事實上,安達盧西亞區內常常發生毒品走私案,許多毒品走私集團都會從摩洛哥提貨,接著從西班牙海灘上岸。例如2018年7月,一名便衣警察與家人在海灘上遊玩時,當場抓獲2名毒販。同年12月底,西班牙警方出動一艘警艇和一架直升機,逮捕企圖前往摩洛哥的走私集團,當場逮捕3名毒販看和一名司機。