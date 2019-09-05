83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房　8個月激戰50男...最小19歲！

實習記者賴韻如／綜合報導

來自美國紐約的阿嬤雷翠吉（Hattie Retroage）今年已經83歲，卻擁有一顆比年輕人還要年輕的心，她每天都使用交友軟體，在網路上專門尋找一些「年輕小鮮肉」交談，且目前已經和多達50位嫩男約會開房了。

據《太陽報》報導，雷翠吉年輕時是一名舞者，曾經擁有一段25年婚姻，且和前夫「擁有美妙的性生活」，不過，已經離婚許久的她，大嘆自己其實多年以來都覺得非常「飢渴」，所以決定下載交友軟體Tinder來和一些嫩男們交流、聊天。雷翠吉表示，在這短短8個月內，她已經和50名嫩男約出去吃飯、聊天，甚至去開房間。

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▲雷翠吉透露，約會時她都會穿爆乳洋裝。（圖／翻攝自YouTube／Barcroft TV）



雷翠吉說，她約會過年紀最小的男子是19歲，「但都已經到開房間的階段了，才知道對方年紀這麼輕，如果我早就知道的話，我可能就不會和他發生性關係！」她也透露，目前最常約會的則是整整比他少了50歲的33歲男子尚恩（Shaun）。

雷翠吉經常被大家稱之為「美洲獅」，她解釋道，「我認為美洲獅並不是凶猛野獸的一種，對我來說，牠們更是精美的動物。」雷翠吉也在訪談時自豪地說，「我比任何醫生都還更了解男生的生殖器，而且其實我從不主動接近男人的，都是他們自己先來找我。」

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Hattitudes（@hattitudes1）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 7 日 上午 8:34 張貼

雷翠吉雖然不服老，但還是擔心自己變老，她希望自己能夠扭轉大家對於「老化」的看法。雷翠吉也認為在這個年紀，還能夠和這麼多的嫩男來往、約會，讓她感到非常開心，「希望能夠繼續尋找情人來一起共享生活的冒險和激情。」

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Hattitudes（@hattitudes1）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 21 日 下午 4:11 張貼