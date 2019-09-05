日京急線列車撞卡車「多車廂出軌翻覆」　逾33人受傷…現場漫黑煙冒火

▲日本網友目擊京急線車禍。（圖／翻攝自推特／@yuyu038）

記者林瑩真／編譯

日本神奈川縣京急線5日上午發生嚴重車禍，列車與一輛貨車相撞，造成嚴重車禍，目前已有33人受傷，京急川崎站至上大岡站之間的上下行線路都暫時停駛。

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▲警消前往現場處理。（圖／翻攝自推特／@nhk_news）

綜合日媒報導，一列京急線列車11時40分行駛至橫濱市內神奈川新町和仲木戶之間的鐵路口，不料跟平交道上的貨車相撞，造成列車脫軌，列車頭及數節車廂翻覆，貨車則冒煙起火。

警方指出，與貨車相撞的列車型號是京急1000型、1137編組，目前確認此次脫軌事故已造成33人受傷，但是否有更多傷患，以及傷勢如何都還待調查詳細情況。

▲列車乘客下車後拍攝車禍狀況。（圖／翻攝自推特）





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京急線事故.



５日午前１１時４０分ごろ、横浜市内の京浜急行電鉄京急線神奈川新町－仲木戸間の踏切で、列車とトラックが衝突する事故が起きた。この影響で、同線京急川崎－上大岡間の上下線で運転を見合わせている。 pic.twitter.com/mS3PM3ASn3

京急線の事故直後動画がリアルでヤバい……。



火災が起きた事故の状況もヤバいけど、一斉にスマホで撮影する姿がヤバい…。



けど、自分も現場に居たら同じ行動するかもなぁ… pic.twitter.com/GIQe6TuUFV

列車から乗客が避難姿も。横浜市神奈川区の京急電鉄の電車とトラックの衝突事故、消防によると３０人がけが pic.twitter.com/3L5nrRGtAo