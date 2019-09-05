星．上妝／Jennie最新美妝代言照釋出　網讚：天使般美貌

▲網友大讚Jennie的顏值從來不會讓人失望。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

BLACKPINK的成員JennIe，打從出道就頂著高人氣，近年來更是時尚美妝界的寵兒，他的高級臉甚至被譽為「人間香奈兒」。 韓系美妝Hera為了開拓年輕市場，欽點她與全智賢齊名共同代言人，日前廣告美照釋出，果然是美到讓人讚嘆。

這次曝光的新代言照，是Jennie為品牌新系列Hera Black演繹的時尚個性風，產品包括粉底液、氣墊粉餅、遮瑕膏和唇彩等，強調肌膚質感的單品，藉由層疊方式打造高級時尚感。

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▲Jennie代言的底妝系列，在南韓掀起一波搶購。（圖／翻攝自IG/herabeauty_official）

在底妝方面，Jennie以粉底液打底，利用遮瑕膏遮蓋局部瑕疵，最後再以氣墊粉餅輕拍臉部受光面，打造霧中帶光的立體感。眉毛則順著原生眉型自然勾勒，搭配珊瑚橘的眼唇，打造時髦大人味。

▲平常的她多半以濃厚眼妝出席活動。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

這個看似簡單的妝容，其實內含許多小心機，珊瑚棕眼彩能打造立體眼窩，延伸到下眼皮，打造天生大眼。搭配黑色內眼線與睫毛膏，增添濃黑眼神。刻意選擇和眼彩同色調唇膏，看整體看起來純淨協調。

也因為妝容乾淨，更能讓人把重點擺在肌膚，韓系美妝手法善用修容和打亮做出臉部立體感，以淺棕色陰影刷在顴骨外，鼻樑和顴骨上方刷上細緻珠光，更能凸顯輪廓和五官。

▲擁有先天優勢，任何妝容都難不倒她。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

看習慣了Jennie的黑色眼妝，偶爾換上輕盈色彩，更顯得高級時尚，記得眼、唇選擇同色調，適度的修容打亮，就能打造和她一樣的時髦LOOK。

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