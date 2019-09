夫妻自駕遊回家驚嚇發現「多出一隻腳」　車頂箱藏165公分陌生男

▲夫妻到家驚嚇發現,車上居然躲了一名陌生男子。(圖/示意圖/達志影像)

英國一對夫妻近日剛從法國結束自駕遊行程,返回家中卻發現車上「多出一隻腳」,嚇得太太當場放聲尖叫並立即報警,發現一名17歲的非法移民竟然躲在他們車頂箱內,目前對方已被警方拘捕中。

57歲男子芬頓(Simon Fenton)與妻子莎莉(Sally)上月一同在法國多爾多涅地區度過長假,31日開車從法國回到位於伯克郡(Berkshire)紐伯里(Newbury)的家中,停好車正準備進門時突然聽到對方的尖叫聲,「我跑到外面,看到車頂箱底部竟然伸出一隻腳,我們可以聽到裡面有人,然後又出現一隻手」,便立即報警。

警方到場後將躲在箱子內的男子抓了出來,發現對方身高約165公分高,混用著荷蘭語以及德語表示,自己17歲,來自埃及,朋友幫忙偷走了原來放置在車頂箱內的物品,好讓他能躲在裡面偷渡。

芬頓表示,「箱子裡放了很多雙鞋子、相機以及狗床,但我們仍然無法得知他是怎麼把自己塞進箱子裡的,更糟糕的是,他被捕時還在傻笑,看起來十分驕傲自己的行為」。17歲少年因涉嫌非法移民,目前已被移交至移民署調查。

