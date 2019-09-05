夫妻自駕遊回家驚嚇發現「多出一隻腳」　車頂箱藏165公分陌生男

▲夫妻到家驚嚇發現，車上居然躲了一名陌生男子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻近日剛從法國結束自駕遊行程，返回家中卻發現車上「多出一隻腳」，嚇得太太當場放聲尖叫並立即報警，發現一名17歲的非法移民竟然躲在他們車頂箱內，目前對方已被警方拘捕中。

57歲男子芬頓(Simon Fenton)與妻子莎莉(Sally)上月一同在法國多爾多涅地區度過長假，31日開車從法國回到位於伯克郡(Berkshire)紐伯里(Newbury)的家中，停好車正準備進門時突然聽到對方的尖叫聲，「我跑到外面，看到車頂箱底部竟然伸出一隻腳，我們可以聽到裡面有人，然後又出現一隻手」，便立即報警。

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警方到場後將躲在箱子內的男子抓了出來，發現對方身高約165公分高，混用著荷蘭語以及德語表示，自己17歲，來自埃及，朋友幫忙偷走了原來放置在車頂箱內的物品，好讓他能躲在裡面偷渡。

芬頓表示，「箱子裡放了很多雙鞋子、相機以及狗床，但我們仍然無法得知他是怎麼把自己塞進箱子裡的，更糟糕的是，他被捕時還在傻笑，看起來十分驕傲自己的行為」。17歲少年因涉嫌非法移民，目前已被移交至移民署調查。

British couple drive home from holiday in France to discover illegal alien stowed away in their car roof box 'after sneaking aboard in Calais' https://t.co/zbr3bDe9wH via @MailOnline